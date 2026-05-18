ASSE Mercato : le jackpot à 25 millions qui pourrait tout changer pour Kilmer Sports

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PSG - Arsenal Ligue des Champions · 2025/26

L’AS Saint-Étienne n’est plus qu’à deux matches d’un retour en Ligue 1. Après avoir éliminé Rodez au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, les Verts vont désormais défier l’OGC Nice dans un barrage qui pourrait totalement changer l’avenir du club.

Car au-delà de l’aspect sportif, l’enjeu financier est tout simplement gigantesque.

Une montée qui pourrait rapporter jusqu’à 25 millions d’euros

Selon les estimations du cabinet allemand Spobis, spécialiste du sport business, une accession de Ligue 2 vers la Ligue 1 représenterait un gain compris entre 15 et 25 millions d’euros.

Une somme énorme pour un club de deuxième division, surtout dans le contexte actuel du football français.

Pour Saint-Étienne, cette montée permettrait notamment :

une hausse massive des revenus liés aux droits TV,

un regain d’attractivité commerciale,

davantage de sponsors,

une exposition médiatique bien supérieure.

Autrement dit, le barrage contre Nice pourrait aussi valoir un véritable trésor pour les finances stéphanoises.

Même en Ligue 2, Saint-Étienne reste l’un des clubs les plus médiatisés et populaires du football français.

Avec une base de supporters immense, un stade mythique comme Stade Geoffroy-Guichard et une forte visibilité nationale, l’ASSE possède un potentiel commercial largement supérieur à celui d’un club classique de Ligue 2.

Le retour dans l’élite pourrait donc rapporter encore davantage que les estimations classiques avancées par Spobis.

D’autant plus que le club bénéficie désormais du soutien financier de Kilmer Sports Ventures, dont les moyens rassurent déjà beaucoup d’observateurs.

Une montée capitale pour le futur mercato

Ce possible jackpot pourrait également totalement transformer le mercato stéphanois cet été.

Avec les revenus de la Ligue 1, l’ASSE disposerait de beaucoup plus de marge pour renforcer son effectif et stabiliser durablement son retour dans l’élite.

À l’inverse, un maintien en Ligue 2 obligerait probablement les dirigeants à poursuivre une politique beaucoup plus prudente financièrement.

Le barrage contre Nice représente donc bien plus qu’une simple double confrontation sportive.

La Ligue 1 reste malgré tout moins rentable que les autres grands championnats

Même si les chiffres restent importants, ils demeurent très éloignés de ce qui se pratique ailleurs en Europe.

Toujours selon Spobis, une montée en Premier League dépasserait les 115 millions d’euros grâce à l’explosion des droits TV anglais.

La Ligue 1 souffre toujours d’une fragilité économique importante autour de ses diffuseurs et de la valorisation de son championnat.

Mais pour Saint-Étienne, la priorité reste simple : retrouver enfin l’élite.

Deux matches pour changer l’avenir du club

Après une saison pleine de rebondissements, l’ASSE se retrouve désormais à 180 minutes d’un possible retour en Ligue 1… et d’un énorme changement de dimension économique.

Dans le Forez, personne ne s’y trompe : contre Nice, c’est probablement une partie de l’avenir du club qui va se jouer.