ASSE : un cadre des Verts répond cash à Montanier sur son temps de jeu

Devenu remplaçant lors des deux derniers matchs décisifs de l’ASSE, Mickaël Nadé accepte la concurrence instaurée par Philippe Montanier, tout en affichant son état d’esprit irréprochable avant les barrages.

Malgré une prestation compliquée dans le jeu, l’ASSE a validé vendredi soir son billet pour les barrages d’accession après une interminable séance de tirs au but face à Rodez (0-0, 7-6 TAB). Entré en cours de rencontre, Mickaël Nadé a transformé le penalty décisif pour envoyer Geoffroy-Guichard en fusion.

Mais au-delà de ce penalty salvateur, c’est surtout la sortie du défenseur stéphanois en zone mixte qui retient l’attention. Pour la deuxième rencontre consécutive, Nadé n’était pas titulaire dans le onze de Philippe Montanier. Une situation nouvelle pour celui qui a longtemps été un cadre de l’arrière-garde verte cette saison.

Dans des propos rapportés par EVECT, le joueur de l’ASSE n’a pas caché sa déception, tout en affichant un discours collectif et responsable :

« Ce match, franchement, je l’ai abordé comme si j’étais titulaire. Je sais que ça allait être une rencontre dure, je l’ai abordée de la plus belle des façons. »

Un message fort qui illustre l’état d’esprit du défenseur, resté concerné malgré son nouveau statut dans la hiérarchie stéphanoise.

Nadé accepte le choix de Montanier

Alors que Philippe Montanier a récemment relancé la concurrence dans son secteur défensif, Mickaël Nadé assume totalement la décision de son entraîneur. L’ancien titulaire indiscutable refuse toute polémique malgré ses deux mises sur le banc consécutives.

« Le coach dit que tout le monde compte, que tout le monde doit être concerné. Je ne suis plus titulaire, c’est un choix, je l’accepte. »

Une déclaration qui tranche avec les frustrations souvent observées dans ce type de contexte. Avec 33 titularisations en Ligue 2 cette saison, le défenseur préfère relativiser sa situation personnelle au profit de l’objectif collectif.

« J’ai joué 33 matchs titulaires, je ne vais pas me plaindre. Aujourd’hui, il y a de la concurrence derrière, on le sait et on va voir sur les derniers matchs ce qu’il se passe. »

Dans un sprint final où chaque détail compte, Philippe Montanier semble vouloir maintenir une pression maximale sur son groupe. Le technicien stéphanois avait d’ailleurs rappelé avant Rodez que « tout le monde » pouvait prétendre à une place dans le onze.

Un état d’esprit précieux avant les barrages

En inscrivant le tir au but de la qualification quelques minutes après son entrée en jeu, Mickaël Nadé a parfaitement répondu sur le terrain. Une manière idéale de rappeler qu’il reste une option crédible pour la suite des barrages.

Dans une équipe de l’ASSE parfois critiquée pour son irrégularité défensive cette saison, l’expérience et la mentalité du défenseur pourraient encore peser lourd dans la quête de montée des Verts.