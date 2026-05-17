OM, FC Nantes, OL, OGC Nice : excellentes nouvelles pour le rachat de deux clubs historiques

Alors que le mercato des investisseurs s’agite en coulisses du football français, deux dossiers majeurs avancent sérieusement : la vente de l’OGC Nice et celle des Girondins de Bordeaux.

L’actualité des rachats de clubs continue de secouer le football français. Entre l’OM régulièrement associé à des investisseurs étrangers, le FC Nantes dont l’avenir de Waldemar Kita fait toujours débat, ou encore l’OL en pleine restructuration économique, deux dossiers semblent aujourd’hui entrer dans une phase concrète : ceux de l’OGC Nice et des Girondins de Bordeaux.

Jean-Pierre Rivère confirme des avancées pour la vente de l’OGC Nice

Depuis plusieurs mois, le groupe INEOS cherche une porte de sortie concernant le Gym. Et cette fois, les signaux deviennent de plus en plus clairs.

Le président niçois Jean-Pierre Rivère a confirmé que le processus avançait sérieusement : « Ça se précise de plus en plus puisque le dossier a continué d’avancer ». Une déclaration qui relance fortement la piste d’un changement de propriétaire à court ou moyen terme.

Même si Rivère assure ne pas connaître officiellement l’identité des repreneurs potentiels, plusieurs sources évoquent des investisseurs disposant d’une surface financière importante et capables de « développer le club ». Un point crucial alors qu’INEOS compense chaque saison des pertes importantes au sein du club azuréen.

Selon différentes indiscrétions relayées ces derniers mois, la banque Lazard pilote activement le processus de vente pour le compte d’INEOS. Le prix demandé aurait même été revu à la baisse afin d’accélérer les discussions avec plusieurs candidats sérieux.

L’objectif serait clair : permettre à Nice de franchir un nouveau cap sportif et structurel, avec davantage de stabilité et une stratégie ambitieuse sur le long terme.

Bordeaux proche d’un changement de propriétaire

Du côté des Girondins de Bordeaux, la situation pourrait également évoluer rapidement. Selon les informations confirmées par L’Équipe, Gérard Lopez est actuellement en négociations exclusives avec l’homme d’affaires français Franck Tuil.

Le potentiel repreneur pourrait prendre le contrôle majoritaire du club via le fonds londonien Sparta Capital Management, tandis que Lopez conserverait une participation minoritaire. Les deux hommes se connaissent déjà très bien. Ils avaient collaboré lors du rachat du LOSC Lille en 2017, lorsque Franck Tuil travaillait pour le fonds Elliott Management.

Cette potentielle vente intervient dans un contexte extrêmement tendu pour Bordeaux. Malgré une saison haletante en National 2, les Girondins ont échoué à remonter sportivement et doivent désormais présenter entre 7 et 9 millions d’euros devant la DNCG pour sécuriser leur avenir.

L’arrivée d’un nouvel investisseur représenterait donc une bouffée d’oxygène capitale pour un club tombé de Ligue 1 jusqu’au National 2 en seulement quelques années.

Ces deux dossiers illustrent surtout une tendance forte du football français : plusieurs clubs historiques cherchent désormais de nouveaux relais financiers pour rester compétitifs.

Si l’OM, le FC Nantes ou encore l’Olympique Lyonnais traversent eux aussi des périodes d’incertitude ou de transition économique, Nice et Bordeaux semblent aujourd’hui les plus proches d’un vrai tournant capitalistique.

Reste désormais à savoir si ces négociations iront jusqu’au bout… mais une chose est sûre : l’été 2026 pourrait profondément rebattre les cartes dans le football français.