Le jeune gardien numéro trois du FC Nantes cette saison, Alexis Mirbach, est parti pour prolonger son contrat de deux ans, jusqu’en 2030.

Le chantier des gardiens est lancé au FC Nantes. Alors que le nom de Maxime Dupé revient avec insistance pour devenir le futur numéro 1 des Canaris, le club des bords de l’Erdre prépare aussi l’avenir avec une autre décision forte en interne.

Mirbach jusqu’en 2030 ?

Et cette fois, c’est Alexis Mirbach qui se rapproche d’une signature importante. Selon L’Équipe, le jeune gardien de 21 ans, actuellement numéro trois dans la hiérarchie du FC Nantes, devrait prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires selon les dernières tendances. Un accord qui lierait désormais le portier au FC Nantes jusqu’en 2030.

Un choix loin d’être anodin pour les dirigeants nantais. Car l’été s’annonce particulièrement mouvementé dans ce secteur de jeu. Anthony Lopes arrive en fin de contrat et son avenir semble de plus en plus flou. Derrière, l’expérimenté Patrik Carlgren ne représente pas forcément une solution durable à long terme. Dans ce contexte, le FC Nantes veut sécuriser l’un de ses jeunes éléments les plus prometteurs.

Quel avenir pour Lopes ?

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Metz, où il a effectué toute sa formation, Mirbach est considéré comme un gardien à fort potentiel en interne. Ancien international U19 et finaliste de l’Euro 2024 dans cette catégorie, il possède également une expérience avec les U20 français. Même s’il n’a pas encore véritablement eu sa chance en Ligue 1, le staff nantais croit énormément en sa progression.

Cette prolongation montre aussi que le FC Nantes cherche à mieux structurer l’avenir du poste de gardien. Avec Dupé annoncé pour prendre les commandes comme titulaire potentiel et Mirbach appelé à grandir derrière lui, les Canaris tentent de préparer une transition plus stable. Reste désormais à savoir quel sera le sort définitif d’Anthony Lopes dans les prochaines semaines. Mais une chose semble déjà certaine : le mercato nantais ne se limitera pas à l’arrivée possible de Dupé. Les Canaris sont aussi en train de verrouiller leur futur.