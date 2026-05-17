OM : dernier coup de chaud autour de Medhi Benatia avant son départ

Alors que l’OM a officiellement annoncé le départ de Medhi Benatia, ce dernier s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique.

Le climat reste décidément électrique autour de l’OM. Alors que le club phocéen a officialisé le départ de Medhi Benatia à l’issue de la saison, l’ancien international marocain s’est illustré malgré lui ce samedi lors de la finale de la Coupe Méditerranée U15.

Selon plusieurs témoins relayés par La Provence et différents médias spécialisés, le fils de Medhi Benatia, Kays, a été l’un des grands artisans du succès olympien grâce à un triplé inscrit lors de la victoire de l’OM U15.

Mais la rencontre a basculé en seconde période. Auteur d’une altercation avec un joueur adverse, le jeune joueur marseillais a été expulsé à la suite d’un accrochage particulièrement tendu. L’incident a immédiatement provoqué une vive agitation autour du terrain.

Benatia a demandé à accéder au couloir menant aux vestiaires

D’après les informations rapportées sur place, Medhi Benatia aurait alors demandé à accéder au couloir menant aux vestiaires avant de ressortir quelques instants plus tard avec son fils. Les deux auraient quitté les lieux avant même la remise du trophée, malgré la victoire finale de l’équipe olympienne.

Une scène qui fait forcément parler dans un contexte déjà tendu autour du dirigeant marseillais. Depuis plusieurs semaines, les critiques se multiplient concernant sa gestion interne et son avenir au club. Plusieurs enquêtes et témoignages publiés ces derniers mois évoquaient déjà un fonctionnement jugé très clivant au sein de l’OM.

Ce nouvel épisode vient donc ajouter une dernière zone de turbulence autour de Medhi Benatia, dont le passage à Marseille restera aussi mouvementé que médiatisé.