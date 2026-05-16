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FRANCE

OM : Lorenzi tient son futur buteur, Paris enrage ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 21:30
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Grégory Lorenzi (Brest)

Si Grégory Lorenzi n’est pas encore arrivé à l’OM, l’actuel dirigeant du Stade Brestois pourrait déjà compter sur un buteur hors-pair.

L’OM tient peut-être déjà son futur joyau offensif. Alors que Grégory Lorenzi n’a pas encore officiellement pris les commandes du secteur sportif marseillais, un jeune talent recruté cet hiver commence déjà à affoler les observateurs du club phocéen : Kalvin André. Et ses débuts font énormément parler à Marseille.

Kalvin André brille depuis janvier 

Arrivé en provenance du Paris FC lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif né en 2009 enchaîne déjà les performances très prometteuses sous les couleurs olympiennes. Surclassé avec les U19 Nationaux de l’OM, Kalvin André vient tout simplement d’inscrire deux buts lors de ses deux premiers matchs à ce niveau.

Après avoir marqué contre le Balma SC pour ses débuts, le jeune Marseillais a remis ça face au SC Bastia le week-end dernier. Une adaptation express qui impressionne énormément en interne. Car au-delà de ses statistiques déjà très encourageantes, c’est surtout son profil complet qui séduit les éducateurs olympiens. 

Le Paris FC l’a laissé filer à l’OM

Très solide physiquement malgré son jeune âge, techniquement au-dessus de la moyenne et déjà capable d’enchaîner les efforts à haute intensité, Kalvin André apparaît comme l’un des très gros paris du centre de formation marseillais. Le signal est d’ailleurs fort : quelques semaines seulement après son arrivée, il avait déjà été lancé avec la réserve en National 3.

Une ascension extrêmement rapide. Selon plusieurs tendances autour du club, les dirigeants de l’OM envisageraient déjà de l’intégrer progressivement à l’échelon supérieur dans les prochains mois afin d’accélérer son développement. Et forcément, cette explosion précoce pourrait provoquer quelques regrets du côté du Paris FC. Car l’OM semble avoir récupéré un joueur au potentiel énorme.

Les supporters de l’OM sous le charme 

Dans une période où Marseille cherche à reconstruire un projet plus cohérent financièrement et sportivement, la montée en puissance de jeunes talents issus du centre de formation ou recrutés très tôt devient une priorité stratégique. Et Kalvin André pourrait rapidement symboliser cette nouvelle direction. 

Du côté des supporters marseillais, l’excitation commence déjà à grandir autour de ce jeune crack offensif capable de faire des différences malgré son très jeune âge. L’OM n’a peut-être pas encore trouvé son grand buteur sur le marché des transferts. Mais en interne, un nom commence sérieusement à circuler comme celui d’un futur phénomène.

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