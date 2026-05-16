Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens a déjà commencer son grand ménage estival.

Le grand ménage a commencé au RC Lens. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club artésien prépare déjà son mercato estival avec plusieurs décisions importantes prises autour de son centre de formation. Mais certaines annonces ont provoqué une véritable incompréhension chez les supporters lensois.

Escouflaire, Lenne et Obradovic font débat

Et plusieurs jeunes joueurs très appréciés vont quitter le club. Comme beaucoup d’équipes de Ligue 1, le RC Lens a officialisé la liste des éléments qui ne seront pas conservés à l’issue de la saison. Parmi eux, trois noms ont particulièrement surpris : Mattéo Escouflaire, Oscar Lenne et Ognjen Obradovic. Des départs qui passent mal auprès d’une partie du public lensois. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont rapidement affiché leur incompréhension, notamment concernant les cas de Lenne et Escouflaire, deux pistons ayant participé à la campagne de Youth League du club.

« Déçu pour Lenne et Escouflaire qui n’ont, selon moi, rien à envier à un Garnier qu’on est allé chercher à Lyon. » « Lenne / Escouflaire étaient les pistons de la Youth League, dommage. » Les réactions se multiplient depuis l’annonce officielle. Le cas d’Oscar Lenne intrigue particulièrement certains supporters du RC Lens. Le jeune latéral avait déjà goûté au groupe professionnel cette saison, ce qui laissait penser qu’il pouvait encore entrer dans les plans du club à moyen terme.

Le RC Lens prépare un été mouvementé

Même étonnement autour d’Obradovic, considéré par plusieurs supporters comme un profil offensif à fort potentiel. « Lenne et Escouflaire ? Bizarre… et Obradovic qui part également. Énorme erreur. » Ces décisions montrent en tout cas que le RC Lens prépare un été très mouvementé dans la gestion de son effectif et de ses jeunes talents.

Avec la Ligue des Champions à disputer la saison prochaine, le club nordiste semble vouloir resserrer son groupe autour de profils immédiatement compétitifs. Mais cette stratégie comporte aussi un risque : celui de voir certains jeunes exploser ailleurs dans les prochaines années. À Lens, la formation reste un sujet extrêmement sensible auprès des supporters, très attachés à l’identité du club et à l’émergence de talents maison. Et ces départs inattendus risquent encore d’alimenter les débats durant tout le mercato estival.