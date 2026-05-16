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FRANCE

RC Lens : grosse annonce avant le dernier match face à l’OL

Par William Tertrin - 16 Mai 2026, 05:00
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Avant le déplacement au Groupama Stadium pour affronter l’OL, Jamal Alioui, l’adjoint de Pierre Sage au RC Lens, a tenu un discours ferme qui assure que les Sang et Or joueront le jeu jusqu’au bout.

Le RC Lens aborde son dernier match de championnat face à l’OL dans un contexte particulier. Déjà assuré de terminer deuxième de Ligue 1, le club artésien se projette surtout vers sa finale de Coupe de France contre Nice, prévue le 22 mai. Pourtant, en interne, pas question de lever le pied.

Lens ne viendra pas en « pantoufles »

Dans les colonnes du Progrès, Jamal Alioui, adjoint de Pierre Sage, a voulu couper court à toute spéculation sur une possible démobilisation des Lensois. « Le contexte est spécial, mais par respect pour le championnat et les autres équipes, on ne viendra pas à Lyon en pantoufles. On n’a pas un groupe de tricheurs à Lens », a-t-il affirmé, rappelant l’importance de terminer la saison avec sérieux et compétitivité.

L’ancien défenseur, passé notamment par Lyon dans sa carrière et aujourd’hui membre du staff lensois, insiste sur l’état d’esprit du groupe : pas question de galvauder ce dernier rendez-vous malgré l’absence d’enjeu au classement. Le discours est clair : Lens veut rester fidèle à son image de collectif discipliné et exigeant.

Sage avait déjà été clair avant Paris

Pas étonnant venant du RC Lens, étant donné qu’une question similaire avait été posée à Pierre Sage avant la défaite face au PSG (0-2), et la réponse était claire : « Pour moi, ce n’est pas une option (de faire tourner), dans le sens où des gens ont acheté leur place pour voir un spectacle, des gens payent des abonnements pour voir un bon match aussi. On se doit de respecter ces engagements-là, mais aussi on a aussi à coeur de vivre un bon match face à la meilleure équipe du monde, essayer de rivaliser avec elle pour se rapprocher d’elle ».

Alors que l’OL joue encore gros dans la course à la Ligue des Champions, ce duel s’annonce donc intense, loin d’un simple match de fin de saison. Le RC Lens entend bien boucler son championnat avec sérieux avant de basculer totalement sur l’objectif Coupe de France. Une chose est sûre : malgré le contexte, Lens n’entend offrir aucun cadeau.

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