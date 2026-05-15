RC Lens Mercato : un nouveau départ annoncé après Saïd et Thomasson ?

Le message publié par Malang Sarr après la dernière du RC Lens à Bollaert suscite de nombreuses interrogations, dans la foulée des départs officiels de Saïd et Thomasson.

« Merci BOLLAERT! Merci à tous pour cette dernière à la maison qui m’a prouvé encore une fois que c’est un honneur et un privilège d’évoluer dans ce stade et devant ce public. Pour toujours reconnaissant. MERCI ❤️💛 », a écrit Malang Sarr sur ses réseaux sociaux après le dernier match disputé face au PSG au stade Bollaert-Delelis. Un message de remerciements appuyés envers le public lensois, et des mots forts, empreints d’émotion, qui n’ont pas tardé à faire réagir les supporters du RC Lens.

Un ton qui ressemble à des adieux ?

Si le défenseur reste sous contrat avec Lens, la formulation de son message interroge et a immédiatement été interprétée par une partie des supporters comme un possible signe de départ imminent.

Dans un contexte où le mercato estival approche, ce type de communication est souvent scruté de près. Et pour beaucoup, ce message ressemble davantage à des adieux qu’à un simple remerciement de fin de saison.

Une situation encore floue autour de Sarr

Arrivé à Lens après son passage à Chelsea et plusieurs prêts en Europe, Malang Sarr s’est progressivement imposé dans la rotation défensive lensoise.

Mais son avenir reste ouvert, alors que plusieurs clubs pourraient s’intéresser à son profil, notamment en Arabie saoudite où l’on parle beaucoup de lui. À ce stade, aucune annonce officielle ne confirme un départ, mais la publication du joueur entretient le doute.

Un possible départ du RC Lens ?

Rien n’est encore acté, mais le timing et la tonalité du message alimentent clairement les spéculations. Après l’officialisation des départs de Saïd et Thomasson, le cas Sarr pourrait devenir un autre dossier chaud du mercato lensois.

Le message du joueur, lui, restera comme une déclaration forte adressée à Bollaert… mais peut-être aussi comme un dernier au revoir.