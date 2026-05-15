Real Madrid : Benzema accusé de vouloir détruire Mbappé, et ce n’est pas le seul !

La tension monte sérieusement au Real Madrid. Après la victoire contre Oviedo, les déclarations croisées de Kylian Mbappé et Álvaro Arbeloa ont exposé au grand jour un malaise profond au sein du vestiaire… avec l’implication de Karim Benzema.

Le calme n’aura duré que quelques heures au sein du Real Madrid. Au sortir du succès madrilène face à Oviedo (2-0), Kylian Mbappé a surpris tout le monde avec une sortie médiatique aussi froide que lourde de sens.

L’attaquant français, hué par le Bernabeu lors de son entrée en jeu à la 69e minute, a affirmé qu’Álvaro Arbeloa lui aurait expliqué qu’il était désormais considéré comme le “quatrième attaquant” derrière Vinícius Júnior, Gonzalo et Mastantuono.

« Arbeloa m’a dit ce soir que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. Je dois travailler pour être meilleur qu’eux afin d’avoir le meilleur temps de jeu. »

Une déclaration qui a immédiatement fait exploser les réseaux sociaux et relancé les rumeurs d’un malaise profond entre le technicien espagnol et la star française.

Arbeloa répond sèchement

Quelques minutes plus tard, Álvaro Arbeloa a tenu à démentir publiquement les propos de son joueur, visiblement agacé par l’interprétation donnée à leur discussion.

« Je n’ai jamais dit ça à Mbappé. Il n’a probablement pas compris. »

Avant d’enchaîner avec une mise au point très ferme :

« Je suis l’entraîneur, et c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. »

Le coach madrilène a également rappelé que l’international français revenait tout juste d’une absence récente et qu’il n’aurait “pas dû être titulaire aujourd’hui”.

Une fracture grandissante en interne

De plus, selon les informations révélées par le blogueur Aqababe, les relations entre Kylian Mbappé et Álvaro Arbeloa seraient particulièrement tendues depuis plusieurs semaines… avec une influence présumée d’un certain Karim Benzema.

Voici ce qu’il raconte sur son compte X :

« Alvaro Arbeloa et Kylian Mbappé ne s’entendraient pas du tout. Karim Benzema soufflerait régulièrement à l’oreille d’Arbeloa, les deux anciens “hermanos” étant restés très proches. Mais Karim Benzema ne serait pas seul ! Une véritable mouvance d’anciens agirait en coulisses pour différentes raisons, avec une volonté commune : empêcher Mbappé de devenir “la” star absolue du Real Madrid. Kylian aurait d’ailleurs piqué Arbeloa en lui rappelant qu’avant sa gestion, au début de saison, il y avait selon lui une vraie idée de jeu. Depuis le départ de Xabi Alonso, la gestion d’Arbeloa ferait énormément parler en interne. Beaucoup parleraient dans son oreille, aussi bien dans le vestiaire qu’au sein même de l’institution madrilène, aujourd’hui scindée en deux camps. Vinicius, Valverde et Carvajal feraient également partie des joueurs qui auraient tout fait en interne pour pousser Xabi Alonso vers la sortie ! ».

Une fin de saison sous haute tension

Entre résultats décevants, tensions dans le vestiaire et guerre d’influence autour de la future figure centrale du projet madrilène, le Real Madrid traverse probablement sa période la plus instable depuis plusieurs années.

Malgré les polémiques, Kylian Mbappé reste au cœur du projet sportif madrilène. Mais les événements de ces dernières heures montrent une chose : la bataille pour le pouvoir au Real Madrid ne fait peut-être que commencer.