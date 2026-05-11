Real Madrid : Kylian Mbappé déjà placé sur la liste des transferts par Florentino Pérez ?

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Le climat devient de plus en plus tendu du côté du Real Madrid CF. Malgré une saison statistiquement impressionnante, Kylian Mbappé se retrouve déjà au cœur d’une énorme polémique en Espagne. Et selon plusieurs rumeurs venues des réseaux sociaux, l’international français pourrait même être poussé vers la sortie par Florentino Pérez.

Mbappé critiqué malgré ses statistiques

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé continue d’afficher des chiffres solides. Buts, passes décisives, influence offensive : l’ancien joueur du Paris Saint-Germain reste l’un des joueurs les plus décisifs du club madrilène.

Mais en Espagne, les critiques commencent à se multiplier autour de son impact dans les grands rendez-vous. Plusieurs observateurs lui reprochent notamment de ne pas réussir à porter l’équipe dans les moments les plus compliqués de la saison.

Une pression énorme qui commence déjà à alimenter les rumeurs les plus folles autour de son avenir.

Une énorme rumeur venue d’Espagne

Selon le journaliste Pedro Almeida sur X, Kylian Mbappé ferait désormais partie d’une longue liste de joueurs transférables au sein du club merengue.

« KYLIAN MBAPPÉ POURRAIT QUITTER LE REAL MADRID À LA FIN DE LA SAISON. »

Toujours selon cette même source :

« Le joueur français a été placé sur une longue liste de joueurs transférables au club des Merengues. »

Une information qui fait déjà énormément réagir en Espagne comme en France.

💣 EXCL: KYLIAN MBAPPÉ COULD LEAVE REAL MADRID AT THE END OF SEASON.



🚨 The French player has been placed on a long list of transferable players at the ‘Merengue’ club. #RealMadrid pic.twitter.com/hIxdenKqPY — Pedro Almeida (@pedrogva6) May 10, 2026

Florentino Pérez prêt à faire le ménage ?

Après une saison jugée décevante par une partie des supporters madrilènes, Florentino Pérez pourrait être tenté de lancer un nouveau chantier important au sein de l’effectif.

Le président du Real Madrid a souvent montré par le passé qu’aucun joueur n’était totalement intouchable, même les plus grandes stars mondiales.

Reste désormais à savoir si cette rumeur prendra réellement de l’ampleur dans les prochaines semaines ou s’il s’agit simplement d’une première secousse médiatique autour de Mbappé.

Un départ déjà difficile à imaginer

Malgré tout, voir Kylian Mbappé quitter le Real Madrid seulement quelques mois après son arrivée paraît aujourd’hui extrêmement difficile à envisager.

Le Français reste l’un des visages principaux du projet madrilène et continue de représenter un immense atout marketing et sportif pour le club espagnol.

Mais une chose est sûre : au Real Madrid, les périodes de crise provoquent toujours des secousses XXL… et Mbappé n’échappe déjà plus aux critiques.