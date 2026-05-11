Si Pierre Sage rêve de retourner un jour à l’OL, il pourrait bien être rejoint cet été sur le banc du RC Lens par un ancien de la maison.

Le RC Lens continue de préparer discrètement son futur organigramme sportif. Et un nom revient désormais avec insistance autour du club artésien : Yannick Cahuzac. L’ancien milieu emblématique de Bastia, aujourd’hui adjoint d’Olivier Pantaloni au FC Lorient, serait de plus en plus proche du RC Lens.

Lorient voulait lui confier les clés

Après le départ annoncé d’Olivier Pantaloni malgré la montée puis le maintien en Ligue 1, Lorient cherchait activement son futur entraîneur. Et le club breton avait pensé à promouvoir directement Yannick Cahuzac au poste de numéro 1. Des discussions ont même eu lieu ces dernières semaines, notamment autour du déplacement au PSG début mai. Mais selon les informations relayées, Cahuzac a finalement refusé cette opportunité.

D’après L’Équipe, cette décision renforcerait clairement la tendance menant au RC Lens. L’ancien joueur corse serait pressenti pour intégrer le futur staff lensois, probablement dans un rôle d’adjoint. Même si rien n’est encore signé officiellement, le rapprochement semble de plus en plus crédible. Très respecté pour son travail quotidien et son approche du terrain, Yannick Cahuzac bénéficie d’une excellente réputation en interne à Lorient.

Un choix cohérent pour le RC Lens

Les séances d’entraînement qu’il propose seraient particulièrement appréciées par le groupe des Merlus. À 41 ans, il fait également partie de la prochaine promotion du BEPF, preuve de sa volonté de poursuivre sa progression dans le métier d’entraîneur.

Dans un club comme le RC Lens, où l’identité de jeu, l’intensité et le travail collectif sont essentiels, le profil de Cahuzac apparaît cohérent. Son caractère, sa connaissance du football français et sa culture du combat correspondent parfaitement à l’ADN lensois. Sa proximité avec le directeur sportif Jean-Louis Leca est également un atout non négligeable, surtout pour constituer une équipe cohérente en vue de la prochaine Ligue des Champions.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France