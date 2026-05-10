RC Lens : Pierre Sage sur le départ cet été pour retrouver un ancien Sang et Or ?

Auteur d’une saison remarquable sur le banc du RC Lens, Pierre Sage attire désormais les regards en Premier League.

Arrivé au RC Lens à l’été 2025, Pierre Sage a rapidement changé de dimension. En quelques mois, l’ancien coach de Lyon a remis les Sang et Or dans la course au très haut niveau, au point de placer le club artésien à la 2e place de Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions, et en finale de Coupe de France.

Ses performances n’ont pas échappé aux clubs anglais. Selon BBC Sport, le profil du technien lensois plaît fortement à Crystal Palace, qui prépare l’après-Oliver Glasner. Le coach autrichien quittera le club londonien à l’issue de la saison malgré un parcours historique menant les Eagles vers une finale européenne.

Sage réuni avec Doucouré ?

Si la priorité de Palace reste l’Espagnol Andoni Iraola, actuellement à Bournemouth, le nom de Pierre Sage apparaît clairement parmi les pistes étudiées par les dirigeants anglais. On imagine mal le coach lensois s’en aller après une seule saison à Lens, mais s’il devait signer à Palace, il retrouverait un certain Cheick Doucouré, milieu de terrain de 26 ans qui a porté à 131 reprises le maillot lensois. Actuellement blessé, le Malien est espéré pour la reprise de l’entraînement en début de saison prochaine.

Pour Sage, cette montée en puissance confirme sa nouvelle réputation depuis son arrivée à Lens. Son approche tactique moderne, sa capacité à valoriser les jeunes joueurs et les résultats obtenus cette saison séduisent bien au-delà de la Ligue 1.

Un départ vraiment envisageable ?

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club nordiste, Pierre Sage ne semble toutefois pas proche d’un départ immédiat. Mais l’intérêt grandissant venu de Premier League pourrait rapidement devenir un sujet sensible du côté de Bollaert, surtout si Crystal Palace accélère dans les prochaines semaines.

Pour le RC Lens, voir son entraîneur associé à un club anglais ambitieux est aussi le signe du travail accompli depuis un an. Reste désormais à savoir si cet intérêt restera au stade des discussions… ou s’il se transformera en véritable offensive estivale.