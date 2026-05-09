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FRANCE

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita a ignoré un énorme conseil pour Abline

Par Fabien Chorlet - 9 Mai 2026, 20:00
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Matthis Abline (FC Nantes)

Évincé du FC Nantes en février dernier, Baptiste Drouet est sorti du silence dans une interview accordée à So Foot. L’ancien dirigeant nantais a notamment fait une révélation étonnante concernant le dossier Matthis Abline. Selon Baptiste Drouet, le responsable de la formation du FCN, Matthieu Bideau, aurait directement conseillé à Waldemar Kita de ne pas recruter l’attaquant à l’été 2023.

« Il sort de son rôle et on le laisse faire »

« Un club où le responsable de la formation (Matthieu Bideau) appelle le président pour dire qu’il ne faut pas signer Matthis Abline, il sort de son rôle et on le laisse faire, parce que l’organisation lui permet de déborder de son périmètre », a lâché l’ancien responsable du recrutement des Canaris. Avant d’ajouter : « Dans le cas de Matthis, ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques : on prend un joueur en prêt, donc il n’y avait aucun risque, et il finit par être le plus gros achat de l’histoire du club (10 millions d’euros). »

Finalement, le président nantais n’a pas suivi cette recommandation et Matthis Abline a bien rejoint le FC Nantes sous la forme d’un prêt à l’été 2023, avant d’être définitivement recruté un an plus tard contre 10 millions d’euros. Un investissement aujourd’hui considéré comme gagnant puisque l’ancien Rennais est désormais valorisé autour de 20 millions d’euros et pourrait rapporter une très belle somme aux Canaris lors du prochain mercato estival.

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