FC Nantes : l’IA prédit le futur coach des Canaris

Nous avons demandé à ChatGPT qui pourrait devenir le futur entraîneur du FC Nantes la saison prochaine.

Vahid Halilhodzic ayant déjà annoncé qu’il ne poursuivrait pas sa mission au-delà de cette saison, un nouvel entraîneur va débarquer sur le banc du FC Nantes à compter de la saison prochaine. Si Olivier Pantaloni constituait la priorité des dirigeants nantais, l’actuel coach du FC Lorient aurait finalement dit non aux Canaris. Le FC Nantes pourrait désormais se tourner vers deux autres profils : Stéphane Gilli et Luka Elsner. Interrogé sur l’identité du futur coach nantais, ChatGPT voit bien Stéphane Gilli succéder à Vahid Halilhodzic cet été.

Stéphane Gilli futur entraîneur du FCN ?

Stéphane Gilli pourrait devenir le prochain entraîneur du FC Nantes parce que son profil semble correspondre à la situation actuelle du club. En cas de descente en Ligue 2, Nantes devra probablement repartir sur un projet plus sobre financièrement, avec un effectif remodelé et beaucoup de pression autour de l’objectif remontée. Gilli a justement l’image d’un coach capable de travailler dans des contextes compliqués et instables.

Son expérience récente en Ligue 2 joue aussi clairement en sa faveur. Il connaît parfaitement ce championnat, ses exigences et le type de football qu’il faut mettre en place pour jouer la montée. Nantes aura besoin d’un entraîneur capable d’être opérationnel immédiatement, sans période d’adaptation.

Autre élément important à mes yeux : son profil paraît plus accessible que celui de Luka Elsner. Elsner garde une vraie cote et pourrait attendre un projet plus stable sportivement ou financièrement. Gilli, lui, semble davantage correspondre au fonctionnement du FC Nantes et à ce que recherchent souvent Waldemar et Franck Kita : un coach travailleur, discret médiatiquement et capable d’avancer avec des moyens limités.

Enfin, le fait qu’il ait travaillé dans le passé avec Vahid Halilhodzic peut aussi peser indirectement. Nantes semble vouloir conserver une certaine exigence mentale et une forme de discipline instaurée depuis l’arrivée de Vahid. Gilli pourrait représenter une transition assez logique dans cette idée-là.