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FRANCE

FC Nantes : un ancien Canari très touché par la situation du club

Par Louis Chrestian - 6 Mai 2026, 14:40
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Malgré la belle victoire contre l’Olympique de Marseille (3-0), le FC Nantes reste toujours plongé dans une lutte angoissante pour le maintien. Une situation qui fait réagir de nombreux anciens joueurs du club… à commencer par Samuel Moutoussamy. Très attaché aux Canaris, l’ancien milieu nantais a livré des confidences pleines d’émotion sur les difficultés actuelles du FCN.

Samuel Moutoussamy très affecté par la situation du FC Nantes

Dans un entretien accordé au média Capté, Samuel Moutoussamy n’a pas caché sa tristesse en évoquant la situation sportive très compliquée du FC Nantes.

L’international congolais, qui a longtemps porté les couleurs nantaises, connaît parfaitement ce type de contexte sous haute tension.

« Ça m’affecte un peu de les voir dans cette situation… c’est assez affreux. »

L’ancien Canari rappelle d’ailleurs avoir lui-même traversé plusieurs saisons difficiles avec Nantes.

« C’est quelque chose que j’ai vécu plusieurs fois à Nantes. »

« Jouer le maintien, c’est très éprouvant »

Samuel Moutoussamy a également insisté sur la pression mentale énorme que représente une lutte pour le maintien en Ligue 1.

« Jouer pour le maintien, c’est très compliqué, émotionnellement c’est très éprouvant… »

L’ancien milieu du FCN évoque aussi l’exigence permanente autour du club nantais.

« Avec les supporters aussi, c’est très éprouvant parce qu’ils sont très exigeants. »

Des propos qui illustrent parfaitement le climat pesant qui entoure actuellement le FC Nantes dans cette fin de saison irrespirable.

« C’est un club qui me tient à cœur »

Très marqué par son passage chez les Canaris, Samuel Moutoussamy conserve un lien fort avec le club et plusieurs membres de l’effectif actuel.

« Ça m’attriste un peu de les voir dans cette situation… parce que c’est un club qui me tient à cœur. »

Le joueur explique également garder de nombreux contacts en interne.

« Par rapport aux gens qui travaillent là-bas, par rapport à quelques coéquipiers que j’ai encore dans l’équipe… »

Des déclarations pleines de sincérité qui montrent à quel point le FC Nantes reste important pour lui.

Le maintien devient de plus en plus compliqué

Et malgré le succès contre l’OM, la situation sportive reste extrêmement tendue pour les Nantais.

Dans le même temps, l’AJ Auxerre a repris cinq points d’avance grâce à sa victoire contre Angers (3-1), compliquant encore davantage les calculs du maintien.

Le FC Nantes n’a désormais quasiment plus le droit à l’erreur dans cette fin de saison.

Moutoussamy veut encore y croire

Malgré l’inquiétude, Samuel Moutoussamy garde un mince espoir pour son ancien club.

« Franchement, j’espère qu’ils vont s’en sortir… »

Mais derrière cet espoir, l’émotion reste immense.

« Ça m’attriste un peu. »

Des mots simples, mais très forts, qui résument parfaitement l’état d’esprit de nombreux amoureux du FC Nantes aujourd’hui.

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