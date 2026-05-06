RC Lens : Pierre Sage annonce du changement au milieu et évoque déjà l’avenir !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens s’apprête à vivre une soirée particulière face à Nantes. Privé de sa doublette titulaire au milieu de terrain, Pierre Sage va devoir revoir ses plans et pourrait en profiter pour préparer l’avenir. Entre suspensions, potentiels départs et montée en puissance de plusieurs recrues, le coach lensois a livré un message très clair sur les ambitions du club pour la saison prochaine.

Thomasson et Sangaré absents contre Nantes

Vendredi soir, le RC Lens devra faire sans Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, tous deux suspendus.

Une absence importante tant les deux milieux jouent un rôle central dans l’équilibre du système lensois cette saison.

Pour les remplacer, Andrija Bulatovic et Amadou Haidara sont fortement pressentis dans le onze de départ. Une association qui pourrait également représenter un avant-goût du futur milieu de terrain lensois.

Pierre Sage très clair sur Sangaré

En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas caché toute l’importance de Mamadou Sangaré dans son dispositif.

« C’est un joueur très important de notre jeu, de nos systèmes de jeu aussi, puisqu’il assure à la fois l’équilibre mais aussi la construction des situations de déséquilibre chez l’adversaire. »

Le coach lensois voit même un avenir immense pour son joueur.

« Je pense honnêtement qu’il aura un avenir très radieux. Je ne sais pas si ce sera sous le soleil d’Avion, mais dans tous les cas, on l’espère. »

Sous contrat jusqu’en 2030, Sangaré attire déjà plusieurs clubs pour le prochain mercato.

Thomasson dans l’incertitude

La situation d’Adrien Thomasson semble bien plus floue.

Le milieu lensois arrive en fin de contrat cet été et son avenir reste encore incertain.

Pierre Sage est resté prudent sur le sujet mais a laissé entendre que le club se préparait déjà à tous les scénarios possibles.

Bulatovic et Haidara prennent de l’importance

Le technicien lensois a surtout insisté sur l’avenir prometteur d’Andrija Bulatovic et d’Amadou Haidara.

Concernant le jeune Monténégrin, le message est particulièrement fort.

« C’est un joueur à qui on donnera beaucoup plus de minutes l’an prochain. »

Recruté il y a un an et demi, Bulatovic fait partie d’un projet construit sur le long terme par la direction sportive.

Même logique pour Amadou Haidara.

« On voulait l’accompagner pendant six mois pour qu’il devienne un joueur important de notre système de jeu la saison prochaine. »

Lens prépare déjà son futur

Le RC Lens semble donc avoir anticipé plusieurs situations mercato.

Que ce soit pour compenser un éventuel départ ou simplement préparer une saison plus exigeante avec davantage de matchs, le club veut éviter d’être pris au dépourvu cet été.

Pierre Sage a d’ailleurs tenu à saluer le travail de la direction sportive.

« La direction du club est à féliciter puisqu’elle ne subit pas complètement la situation. »

Une répétition générale avant la saison prochaine ?

Le match contre Nantes pourrait donc avoir une importance bien plus grande qu’il n’y paraît.

Avec Bulatovic et Haidara potentiellement titulaires, Lens pourrait déjà tester le milieu de terrain de demain.

Et au vu des déclarations de Pierre Sage, une chose semble désormais certaine : de grands changements se préparent chez les Sang et Or cet été.