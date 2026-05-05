Bruno Genesio sur le départ cet été, le LOSC cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Un profil serait idéal pour les Dogues.

Au LOSC, les prochaines semaines s’annoncent décisives. L’avenir de Bruno Genesio reste extrêmement flou et l’hypothèse d’un départ prend de plus en plus d’ampleur à mesure que la saison avance. Dans l’ombre, les Dogues réfléchissent donc déjà au profil idéal pour lancer un nouveau cycle.

Dumont parfait pour le LOSC ?

Et un nom revient désormais avec insistance : Stéphane Dumont. L’actuel entraîneur de Troyes réalise une saison remarquable avec l’ESTAC, qu’il a menée jusqu’à la montée en Ligue 1. Un travail salué un peu partout en France et qui pourrait rapidement lui ouvrir les portes d’un club plus ambitieux. Parmi ses plus grands soutiens figure Ludovic Obraniak. L’ancien joueur du LOSC, qui échange régulièrement avec Dumont, voit chez lui un profil extrêmement rare dans le football moderne. « Il est de cette veine. Gros travailleur, il est passé par toutes les formations comme Pierre Sage », a expliqué Obraniak à Foot Mercato. Pour lui, le parallèle avec l’actuel entraîneur lyonnais est évident. Comme Pierre Sage, Stéphane Dumont a construit son parcours dans l’ombre, loin des projecteurs, en gravissant patiemment les échelons. Un profil discret, humain et méthodique qui séduit de plus en plus dans les clubs français.

« Il est passé par toutes les formations comme Pierre Sage »

Obraniak insiste également sur la personnalité de Dumont, qu’il considère parfaitement compatible avec l’ADN lillois. « Il connaît ce club comme sa poche », rappelle-t-il. Ancien joueur puis éducateur au LOSC, Dumont possède effectivement une histoire forte avec le club nordiste. Un élément qui pourrait compter énormément au moment du choix final. Mais ce qui plaît surtout, c’est sa capacité à travailler collectivement sans chercher à imposer un pouvoir total. « Il bossera main dans la main, s’il faut. Il n’impose rien et travaille avec les structures en place », poursuit Obraniak. Dans un football où certains entraîneurs réclament un contrôle absolu, ce type de profil séduit de plus en plus les directions sportives. Pierre Sage au RC Lens en est d’ailleurs l’exemple récent le plus frappant.

Obraniak pousse pour lui à Lille

Et justement, le parallèle devient de plus en plus fort. Comme Sage, Dumont avance avec humilité mais avec des résultats impressionnants. Sa montée avec Troyes confirme désormais qu’il peut gérer la pression d’un projet ambitieux. Pour le LOSC, ce choix représenterait un vrai pari… mais aussi une continuité logique dans l’identité du club. Lille a souvent su valoriser des entraîneurs travailleurs, intelligents et proches du terrain plutôt que des profils ultra médiatiques. Reste désormais à savoir si les Dogues passeront réellement à l’action. En attendant, Stéphane Dumont continue son travail loin du bruit médiatique. Mais après son énorme saison avec Troyes, difficile d’imaginer que son nom ne circulera pas très vite parmi les plus gros projets de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France