PSG Mercato : nouvelles révélations sur Bouaddi, un obstacle majeur pourrait tout faire basculer

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le dossier Ayyoub Bouaddi fait toujours autant parler du côté du PSG. Et de nouvelles informations ont été rapportées concernant la pépite du LOSC Lille.

Le PSG continue de travailler en coulisses sur son mercato concernant l’un des plus grands espoirs du football français : Ayyoub Bouaddi, le milieu de terrain du LOSC.

Selon des informations rapportées par le journaliste Abdellah Boulma, l’intérêt du club parisien pour le jeune Lillois s’est nettement intensifié ces dernières semaines. Le PSG aurait multiplié les prises de renseignements et présenté un projet sportif au joueur, preuve d’un suivi concret et structuré du dossier.

Un intérêt grandissant du PSG pour un talent très convoité

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs de Ligue 1. Déjà utilisé régulièrement par le LOSC, le milieu de terrain séduit par sa maturité, sa qualité technique et sa lecture du jeu.

Le PSG, toujours attentif aux jeunes talents du championnat de France, voit en lui un profil compatible avec sa stratégie de rajeunissement et de francisation de l’effectif.

D’autres clubs européens suivent également le joueur, ce qui rend la concurrence particulièrement forte sur ce dossier.

Olivier Létang comme principal danger ?

Du côté du LOSC, la position est claire : Ayyoub Bouaddi est un élément clé du projet sportif et le club nordiste n’entend pas le céder facilement.

Le président lillois Olivier Létang se montre particulièrement exigeant dans les discussions, ce qui complique fortement toute avancée rapide dans ce dossier.

Sous contrat longue durée, le joueur représente un actif stratégique pour Lille, qui pourrait attendre une offre très importante avant d’ouvrir la porte à un départ.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Malgré les rumeurs et l’intérêt parisien, aucune négociation avancée n’est aujourd’hui confirmée. Le PSG poursuit son travail d’observation et d’échanges, tandis que le LOSC reste ferme sur ses exigences.

Le dossier Bouaddi s’inscrit donc dans une logique de long terme, avec un marché encore très ouvert et de nombreux rebondissements possibles.

À suivre de très près dans les prochains mois…