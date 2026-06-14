PSG Mercato : un chouchou de Luis Enrique lui met un énorme vent pour une arrivée cet été

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Annoncé dans le viseur du PSG lors de ce mercato estival, Ferran Torres a répondu avec fermeté aux spéculations concernant son avenir.

Alors que plusieurs médias évoquent un intérêt du PSG pour Ferran Torres, notamment en cas de mouvement dans le secteur offensif parisien avec un éventuel départ de Bradley Barcola, l’international espagnol et ancien beau-fils de Luis Enrique, a tenu à clarifier sa position.

Interrogé sur les rumeurs l’envoyant dans la capitale française, l’attaquant du FC Barcelone s’est montré particulièrement direct. Selon des propos rapportés par le journaliste Jordi Gil, Ferran Torres a déclaré : « Je ne sais rien du PSG… et je m’en fiche. »

Une sortie qui a rapidement fait réagir en Espagne comme en France, tant le joueur a semblé vouloir couper court à toute spéculation autour de son avenir.

Un message fort envoyé au FC Barcelone

Cette prise de parole intervient alors que le nom de Ferran Torres a été associé au PSG ces derniers jours. Le club parisien étudierait plusieurs profils offensifs sur le marché, et l’Espagnol figurait parmi les pistes évoquées par la presse spécialisée.

Mais à travers cette réponse sans détour, le joueur de 26 ans affiche surtout sa volonté de poursuivre son aventure en Catalogne. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs blaugrana, Torres s’est imposé comme une solution offensive précieuse grâce à sa polyvalence et son efficacité devant le but.

Le PSG fixé ?

Même si le mercato reste long et que les situations peuvent évoluer rapidement, les déclarations de Ferran Torres constituent un signal fort. À l’heure actuelle, l’ancien joueur de Manchester City ne semble pas envisager un départ du Barça et ne paraît pas sensible aux rumeurs l’envoyant au PSG.

De quoi refroidir sérieusement les spéculations autour d’un éventuel transfert vers Paris, alors que le principal intéressé préfère visiblement rester concentré sur son avenir en Catalogne.