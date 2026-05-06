Blessée, la jeune star du FC Barcelone Lamine Yamal (18 ans) profite à plein de son remps libre pour agiter les réseaux sociaux avec sa vie privée.

Lamine Yamal continue de faire sensation… même en dehors des terrains. Alors que la pépite du FC Barcelone traverse une période compliquée avec sa blessure musculaire, le jeune international espagnol se retrouve désormais au cœur d’une rumeur beaucoup plus people.

Une influenceuse qui agite déjà les réseaux

Selon plusieurs médias espagnols, le prodige blaugrana aurait retrouvé l’amour après sa récente séparation avec la chanteuse Nicki Nicole. Et un nom revient avec insistance : celui d’Ines García. Originaire de Séville, Ines García connaît une montée en popularité spectaculaire ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Et selon la presse espagnole, la jeune influenceuse serait désormais très proche de Lamine Yamal.

Pour l’instant, aucun des deux n’a confirmé officiellement une relation. Mais les internautes ont rapidement remarqué plusieurs interactions répétées entre eux : échanges de “likes”, commentaires et publications jugées particulièrement suspectes par leurs communautés respectives. Comme souvent avec les stars du football, il n’en fallait pas plus pour déclencher une vague de spéculations sur les réseaux.

Une séquence qui a tout relancé

Les rumeurs ont encore pris de l’ampleur après une diffusion en direct de la Kings League. Durant le live, un proche de Lamine Yamal aurait évoqué le nom d’Ines García sur le ton de l’humour, provoquant immédiatement des réactions et des sourires autour du plateau. Une scène rapidement relayée en Espagne et qui a renforcé les soupçons autour d’une possible relation entre les deux jeunes personnalités. Malgré l’agitation médiatique autour de sa vie privée, Lamine Yamal garde surtout les yeux tournés vers son retour à la compétition.

Victime d’une blessure musculaire ayant mis un terme prématuré à sa saison, le crack du FC Barcelone travaille actuellement pour revenir à temps pour les prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde. À seulement 18 ans, le joueur blaugrana continue d’attirer tous les regards, autant pour son talent exceptionnel que pour tout ce qui entoure désormais sa vie hors des terrains. Et visiblement, l’Espagne entière surveille déjà de très près cette nouvelle histoire.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)