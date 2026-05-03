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FRANCE

Barça Mercato : une signature bouclée, deux nouveaux joueurs demandés par Flick

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 18:50
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Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone

Alors qu’un jeune latéral droit vient de signer professionnel au FC Barcelone, Hansi Flick souhaiterait renforcer ce poste lors du prochain mercato.

Le FC Barcelone continuer de miser sur ses jeunes. Le club blaugrana a officialisé cette semaine la signature du premier contrat professionnel d’Ahmed Abarkane. Âgé de 16 ans, ce gaucher polyvalent peut évoluer à la fois latéral droit, ailier droit et milieu offensif. Arrivé en 2024 au Barça en provenance de Gérone, Ahmed Abarkane a fait ses premiers pas cette saison avec l’équipe réserve du FCB.

Flick veut un renfort au poste de latéral droit cet été

Malgré cette signature, le FC Barcelone pourrait recruter un nouveau latéral droit lors du prochain mercato estival. Selon le média espagnol Fichajes, l’entraîneur catalan, Hansi Flick, aurait ainsi ciblé deux profils : Julian Ryerson et Andrei Rațiu.

Le premier évolue au Borussia Dortmund, tandis que le second joue au Rayo Vallecano. Deux joueurs capables d’apporter de la profondeur sur leur couloir et de mieux accompagner Lamine Yamal, notamment en multipliant les dédoublements et en créant davantage de supériorité dans les trente derniers mètres.

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