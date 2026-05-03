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PSG, RC Lens : Paris champion de France le week-end prochain si…

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 17:30
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Les joueurs du PSG

Le PSG pourrait être officiellement sacré champion de France lors de la prochaine journée.

Avec une équipe remaniée à quelques jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec ce samedi par le FC Lorient (2-2), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Quelques heures plus tard, le RC Lens a également été accroché par l’OGC Nice (1-1), permettant au PSG de conserver ses six points d’avance sur les Sang et Or à trois journées de la fin du championnat.

Les scénarios qui sacreraient le PSG lors de la prochaine journée

Les Parisiens pourraient toutefois être sacrés champion de France dès le week-end prochain. Pour cela, ils devront s’imposer face à Brest et espérer que le RC Lens ne gagne pas contre le FC Nantes. Autre scénario possible : un match nul du PSG combiné à une défaite des Lensois.

Une simple victoire parisienne pourrait malgré tout suffire au regard de la différence de buts, largement en faveur du PSG (+43 contre +28 pour le RC Lens).

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