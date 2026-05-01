La meilleure version possible du PSG version 2026-2027 a été imaginée en fonction des dernières tendances du mercato. Sur le papier, ça fait peur !

Le PSG version 2026-2027 pourrait atteindre un niveau encore jamais vu. Alors que le mercato estival approche et que Luis Enrique continue de modeler son projet, une projection très ambitieuse du futur onze parisien circule déjà.

Un onze galactique en vue au PSG ?

Issue des tendances mercato et des scénarios évoqués par PSG Inside Actus, cette composition potentielle donne une idée assez claire des ambitions du club de la capitale : frapper encore plus fort sur la scène européenne. Sur le papier, l’équipe imaginée a de quoi impressionner n’importe quel adversaire. Dans les buts, Gregor Kobel viendrait apporter une solidité et une régularité de très haut niveau. Le gardien suisse du Borussia Dortmund est considéré comme l’un des profils les plus fiables du football européen à son poste, notamment pour sa capacité à enchaîner les parades décisives dans les grands rendez-vous.

En défense, la ligne serait articulée autour d’Achard Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, deux latéraux déjà bien installés au PSG et essentiels dans le système de Luis Enrique. Dans l’axe, la charnière associerait Willian Pacho et Joel Ordoñez, un duo jeune, puissant et prometteur, pensé pour stabiliser durablement la défense parisienne.

Une attaque de feu avec Alvarez

Au milieu de terrain, le PSG miserait sur un trio très technique et équilibré. João Neves, Vitinha et Manu Koné formeraient une ligne capable de combiner maîtrise, volume de jeu et projection rapide vers l’avant. Une association qui correspond parfaitement aux exigences de possession et d’intensité voulues par Luis Enrique. Mais c’est surtout le secteur offensif qui attire l’attention. Sur les ailes, Ousmane Dembélé occuperait un rôle clé avec sa capacité de percussion et de déséquilibre permanent. À ses côtés, Khvicha Kvaratskhelia apporterait créativité, imprévisibilité et capacité à éliminer dans les petits espaces, un profil déjà très recherché au plus haut niveau européen.

Enfin, à la pointe de l’attaque, le choix de Julián Álvarez viendrait compléter ce onze avec un profil de buteur moderne, capable de presser, combiner et finir les actions avec efficacité. Sur le papier, ce PSG-là cumule vitesse, technique, intensité et qualité individuelle à presque tous les postes. Une équipe pensée pour dominer, contrôler les matchs et surtout franchir un cap en Ligue des Champions, l’objectif numéro un du club depuis plusieurs saisons. Évidemment, il ne s’agit encore que d’une projection basée sur des tendances de mercato et des scénarios possibles. Mais une chose est sûre : si ce type d’effectif venait à se concrétiser, le PSG enverrait un message très clair à l’Europe du football.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League