À LA UNE DU 1 MAI 2026
[13:20]PSG : Luis Enrique désigne le remplaçant d’Hakimi et lâche des indices sur son onze face à Lorient
[13:00]FC Nantes Mercato : un club européen de Ligue 1 veut détourner Alban Lafont de la Ligue 2
[12:40]Stade Rennais Mercato : Haise a mis le grappin sur le futur Lepaul, signature imminente !
[12:30]FC Nantes : l’ombre d’un chouchou de l’ASSE plane sur l’avenir de Pantaloni ! 
[12:20]OM Mercato : une menace éloignée pour Gouiri, l’étau se resserre pour Greenwood ?
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour Chevalier, la future star mondiale est arrivée à Paris ! 
[11:50]OM, OL, FC Nantes : c’est imminent, un club français historique racheté avant l’OGC Nice !
[11:40]Revue de presse : Nice vers un rachat, coup de pouce à Rennes avant l’OL, un buteur de retour au LOSC, nouveau renfort à Lyon ! 
[11:20]LOSC : un coach étranger de Ligue 1 pour l’après Genesio ?
[11:14]ASSE : Montanier perd encore un titulaire à Rodez ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise a mis le grappin sur le futur Lepaul, signature imminente !

Par Bastien Aubert - 1 Mai 2026, 12:40
💬 Commenter
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Stade Rennais continue de préparer l’avenir avec ambition et serait à deux doigts de faire signer une promesse offensive marocaine.

Réputé pour la qualité de sa formation et son flair sur les jeunes talents, le Stade Rennais serait désormais très proche de boucler l’arrivée d’un nouvel espoir prometteur venu du Maroc : Oualid Ibn Salah. Selon Africafoot, le SRFC avance sérieusement sur ce dossier après une période d’essai particulièrement convaincante du joueur au sein du club breton. Né en 2009, Oualid Ibn Salah aurait marqué les esprits durant son passage à Rennes, aussi bien sur le plan technique que tactique. Sa capacité à évoluer entre les lignes, à déséquilibrer les défenses et à peser dans l’animation offensive aurait fortement séduit le staff rennais, désormais très attentif à son évolution.

Ibn Salah a convaincu le Stade Rennais

Le Stade Rennais suit depuis longtemps les talents issus de l’Académie Mohammed VI, structure devenue une véritable référence dans la formation au Maroc et reconnue pour sa capacité à produire des joueurs prêts pour le très haut niveau européen. Et Oualid Ibn Salah semble justement faire partie des profils les plus prometteurs de sa génération. Le jeune joueur s’est récemment illustré lors du tournoi international organisé par l’académie marocaine. Auteur de prestations remarquées tout au long de la compétition, il a joué un rôle majeur dans le sacre des U19, au point de décrocher le trophée de meilleur joueur de la finale. Son influence offensive, sa qualité technique et sa maturité dans le jeu ont attiré l’attention de nombreux observateurs présents sur place.

Un attaquant déjà fin et racé 

Le parcours collectif de l’Académie Mohammed VI a également impressionné durant ce tournoi. L’équipe s’est notamment distinguée avec des victoires convaincantes contre Como 1907 puis… le Stade Rennais lui-même, une rencontre durant laquelle Ibn Salah s’était particulièrement mis en évidence. Aujourd’hui, tous les signaux convergent vers une avancée concrète entre Rennes et le joueur. Le club breton souhaiterait rapidement sécuriser ce dossier afin d’éviter une concurrence plus importante autour d’un profil considéré comme l’un des grands talents émergents du football marocain.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot