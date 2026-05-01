Le Stade Rennais continue de préparer l’avenir avec ambition et serait à deux doigts de faire signer une promesse offensive marocaine.

Réputé pour la qualité de sa formation et son flair sur les jeunes talents, le Stade Rennais serait désormais très proche de boucler l’arrivée d’un nouvel espoir prometteur venu du Maroc : Oualid Ibn Salah. Selon Africafoot, le SRFC avance sérieusement sur ce dossier après une période d’essai particulièrement convaincante du joueur au sein du club breton. Né en 2009, Oualid Ibn Salah aurait marqué les esprits durant son passage à Rennes, aussi bien sur le plan technique que tactique. Sa capacité à évoluer entre les lignes, à déséquilibrer les défenses et à peser dans l’animation offensive aurait fortement séduit le staff rennais, désormais très attentif à son évolution.

Ibn Salah a convaincu le Stade Rennais

Le Stade Rennais suit depuis longtemps les talents issus de l’Académie Mohammed VI, structure devenue une véritable référence dans la formation au Maroc et reconnue pour sa capacité à produire des joueurs prêts pour le très haut niveau européen. Et Oualid Ibn Salah semble justement faire partie des profils les plus prometteurs de sa génération. Le jeune joueur s’est récemment illustré lors du tournoi international organisé par l’académie marocaine. Auteur de prestations remarquées tout au long de la compétition, il a joué un rôle majeur dans le sacre des U19, au point de décrocher le trophée de meilleur joueur de la finale. Son influence offensive, sa qualité technique et sa maturité dans le jeu ont attiré l’attention de nombreux observateurs présents sur place.

Un attaquant déjà fin et racé

Le parcours collectif de l’Académie Mohammed VI a également impressionné durant ce tournoi. L’équipe s’est notamment distinguée avec des victoires convaincantes contre Como 1907 puis… le Stade Rennais lui-même, une rencontre durant laquelle Ibn Salah s’était particulièrement mis en évidence. Aujourd’hui, tous les signaux convergent vers une avancée concrète entre Rennes et le joueur. Le club breton souhaiterait rapidement sécuriser ce dossier afin d’éviter une concurrence plus importante autour d’un profil considéré comme l’un des grands talents émergents du football marocain.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)