Pour la 32e journée de Ligue 1 à Lyon dimanche (20h45), Clément Turpin arbitrera le Stade Rennais pour la 39e fois. Un mauvais présage.

Mauvais présage pour le Stade Rennais avant un déplacement sous haute tension. Pour la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se rend à Lyon dimanche soir (20h45), et l’identité de l’arbitre fait déjà beaucoup réagir en Bretagne. Clément Turpin a été désigné pour diriger la rencontre… et les statistiques ne jouent clairement pas en faveur des Rouge et Noir.

Turpin, un arbitre qui ne réussit pas à Rennes

Ce match à Lyon marquera la 39e fois que Clément Turpin arbitrera le Stade Rennais. Un chiffre élevé, mais surtout un bilan globalement défavorable pour le club breton.

Avec lui au sifflet, le Stade Rennais affiche :

12 victoires

10 matchs nuls

16 défaites

Un bilan négatif qui alimente forcément une certaine méfiance côté rennais à l’approche de ce choc.

Des souvenirs récents compliqués

La saison actuelle ne rassure pas davantage les supporters rennais. Sous la direction de Clément Turpin, le club a déjà connu deux résultats décevants :

Un match nul 2-2 à Toulouse

Une défaite 0-2 contre Lorient

Deux rencontres où le Stade Rennais n’a pas su prendre le dessus, avec un sentiment de frustration à l’arrivée.

Au-delà des résultats, un autre élément attire l’attention : la discipline.

Avec Rennes, Clément Turpin a déjà distribué :

58 cartons jaunes

11 cartons rouges

Un volume élevé qui montre un arbitrage souvent exigeant et peu tolérant, ce qui peut peser dans des matchs à enjeu comme celui face à l’OL.

Un déplacement sous tension pour le Stade Rennais

Pour l’équipe dirigée par Franck Haise, ce déplacement à Lyon s’annonce crucial dans la course aux objectifs de fin de saison. Mais ce contexte arbitral ajoute une pression supplémentaire à un match déjà délicat sur le papier. Face à un OL en forme et devant son public, Rennes devra être à la fois solide mentalement et discipliné pour éviter de se mettre en difficulté.

Sans remettre en cause l’arbitrage, les statistiques alimentent forcément les discussions avant la rencontre. Dans un match de ce niveau, chaque détail peut compter, et l’historique avec Clément Turpin est désormais scruté de près. Reste à voir si le Stade Rennais saura inverser cette tendance à Lyon ou si ce “mauvais présage” statistique se vérifiera sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)