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Stade Rennais – FC Nantes (2-1) : Rongier punit les Canaris, les tops et flops

Par William Tertrin - 26 Avr 2026, 19:14
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Les tops et flops du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes (2-1).

Ce dimanche, le Stade Rennais est venu à bout du FC Nantes grâce à Valentin Rongier dans les derniers instants, alors que Lepaul avait ouvert le score (8e), avant une égalisation de Ganago (40e). Avec cette victoire au bout du bout, le SRFC est 5e, tandis que le FCN ne profite pas de la défaite d’Auxerre, et reste 17e avec 5 points de retard sur les barrages.

Les tops

LEPAUL

Buteur dès la 8e minute pour l’ouverture du score, il ouvre le score alors que Lopes était parti du bon côté. À la 59e, il pensait inscrire un doublé dans le but vide en suivant bien une frappe repoussée d’Al-Tamari, mais son but était finalement refusé pour un hors-jeu au départ.

RONGIER

Conspué par la Beaujoire au match aller, il a été le héros du match aujourd’hui. Buteur pour le 2-1, il profite d’un ballon mal renvoyé pour armer une frappe du gauche qui laisse Lopes complètement figé. Cruel pour les Canaris, punis par celui qui les a trahis en rejoignant le rival l’été dernier.

COZZA

Assez rare pour le souligner, mais il a vraiment sorti un très gros match. Il aurait pu tromper Samba à deux reprises (16e, 31e), mais il s’est tout de même montré décisif sur le but de Ganago grâce à sa longue relance très bonne. Défensivement très solide, il a été le joueur le plus en vue dans ce registre (12 actions défensives). Logiquement élu homme du match.

GANAGO

Récompensé d’une bonne première période, il a inscrit un but assez fou juste avant la mi-temps sur un duel aérien gagné, suivi d’un lob du droit des 20 mètres alors que Samba était sorti.

Les flops

LOPES (SURTOUT SON ERREUR)

Il a réalisé trois gros arrêts, face à Aït-Boudlal de la tête (36e), sur la demi-volée de Brassier (45ème+3), et sur l’énorme frappe de Zabiri (84e), mais sa sortie sur Al-Tamari en début de match est suicidaire et il met son équipe en difficulté d’emblée avec le penalty. Piégé par Rongier en fin de match, il n’a pas su éviter la défaite.

LEROUX

On peut dire qu’on ne peut pas lui en vouloir, mais le fait de ne pas l’utiliser à son poste l’handicape réellement. Il lui manque énormément de choses pour s’imposer, et Vahid Halilhodžić ne lui rend pas de grands services non plus.

ABLINE

Nouveau match compliqué pour l’attaquant, même s’il a eu l’opportunité à la 43e de tromper Samba, mais sa frappe a été repoussée par le gardien rennais. À la 83e, sa nouvelle tentative plein axe est complètement ratée et fuit le cadre.

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