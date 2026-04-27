Stade Rennais : Pinault lance un mercato XXL pour la Ligue des champions

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Toujours en course pour une qualification européenne majeure, Rennes prépare un mercato qui pourrait changer de dimension. L’objectif est limpide : offrir à Franck Haise un effectif capable de rivaliser avec les plus grands.

Selon les informations relayées par Jonathan35001, la cellule de recrutement est déjà à pied d’œuvre, avec une stratégie précise et des profils bien identifiés.

Un recrutement ciblé et structuré

Pas question de recruter dans tous les sens. Le club breton veut se renforcer intelligemment, poste par poste :

Un gardien n°1 bis , expérimenté en Ligue 1, pour instaurer une vraie concurrence

, expérimenté en Ligue 1, pour instaurer une vraie concurrence Un défenseur central axe gauche , avec une expérience en Ligue 1 ou au Royaume-Uni

, avec une expérience en Ligue 1 ou au Royaume-Uni Un arrière droit , pour densifier le couloir

, pour densifier le couloir Deux ailiers évoluant à l’étranger , capables d’apporter vitesse et créativité

, capables d’apporter vitesse et créativité Un milieu central , déjà aguerri au championnat français

, déjà aguerri au championnat français Un numéro 9, pour franchir un cap offensif

Une feuille de route claire, pensée pour élever immédiatement le niveau de l’équipe.

Les premiers échos obtenus sur les futures recrues de cet été: profils recherchés



– un gardien 1 bis est sollicité (évoluant en ligue 1)

– un dc axe gauche (évoluant en ligue 1 et en UK)

– un ard

– 2 ailiers (évoluant à l’étranger)

– un mc (évoluant en ligue 1)

– un 9 — jonathan 🔴⚫️ (@jonathan35001) April 26, 2026

Pinault prêt à sortir le chéquier ?

Avec les moyens du groupe Pinault, Rennes a la capacité de ses ambitions. Une qualification en Ligue des champions pourrait littéralement “booster” ce mercato, en attirant des profils plus cotés et en augmentant l’enveloppe globale.

Le projet rennais gagne en crédibilité, et le club pourrait devenir l’un des acteurs majeurs du prochain marché des transferts.

Rennes change de dimension

Longtemps considéré comme un outsider, le Stade Rennais est en train de franchir un cap stratégique. Structuration, ambition, recrutement ciblé : tous les voyants sont au vert pour construire une équipe compétitive sur la scène européenne.

Reste désormais à concrétiser sur le terrain… et sur le marché.

Une chose est sûre : cet été, Rennes ne viendra pas pour faire de la figuration