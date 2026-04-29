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FRANCE

FC Nantes : ce flocage “Merlin Blas Rongier” qui fait rire Le Stade Rennais

Par Louis Chrestian - 29 Avr 2026, 10:40
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Le derby entre le Stade Rennais FC et le FC Nantes ne déçoit jamais… et cette fois encore, il a dépassé le simple cadre du terrain.

Après la victoire rennaise (2-1), ce sont les tribunes qui ont pris le relais avec une scène devenue virale. Une provocation assumée, ciblée… et particulièrement douloureuse pour les supporters nantais.

Un flocage qui fait le tour des réseaux

Au cœur de la polémique : un maillot aperçu dans les tribunes rennaises.

Floqué “Merlin Blas Rongier”, il réunit trois noms bien connus des fans nantais : Quentin Merlin, Ludovic Blas et Valentin Rongier.

Trois anciens joueurs du FC Nantes, aujourd’hui liés – directement ou symboliquement – à Rennes. Un message clair, presque cruel : rappeler que certains des visages forts du club nantais ont désormais basculé… chez le rival.

Une provocation qui fait mal

Dans un derby aussi chargé, rien n’est laissé au hasard.

Ce flocage n’a rien d’anodin. Il appuie là où ça fait mal : la perte de talents, le sentiment de “trahison”, et cette frustration de voir d’anciens cadres briller ailleurs.

Pour les supporters nantais, difficile de ne pas y voir une véritable pique. Pour les Rennais, c’est au contraire une manière de savourer… et d’enfoncer le clou.

Un scénario cruel pour Nantes

Comme si cela ne suffisait pas, le match lui-même a donné encore plus de poids à cette provocation.

Quentin Merlin s’est illustré avec un sauvetage décisif, empêchant l’égalisation nantaise. Puis, dans les toutes dernières secondes, Valentin Rongier est venu sceller la victoire rennaise.

Un scénario presque irréel… qui transforme ce maillot en symbole.

Entre rivalité et humiliation

Ce genre de scène illustre parfaitement la brutalité des derbys.

Au-delà du résultat, ce sont les émotions, les symboles et les histoires qui marquent. Et ici, tout est réuni : anciens joueurs, rivalité régionale, scénario cruel.

Les supporters rennais savourent. Ceux de Nantes, eux, encaissent.

Un derby qui laisse des traces

Ce match ne restera pas seulement pour le score.

Entre provocation en tribunes et coup de massue sur le terrain, le FC Nantes repart avec bien plus qu’une défaite : une blessure symbolique, ravivée par ceux qui étaient autrefois les leurs.

Et dans ce genre de rivalité, ce sont souvent ces détails… qui font le plus mal.

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