FC Nantes Mercato : le premier signal fort du retour de Der Zakarian est arrivé !

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Alors que le retour de Michel Der Zakarian se précise à la tête du FC Nantes, les premières manœuvres sur l’effectif semblent déjà engagées.

Le FC Nantes n’a pas encore officiellement présenté Michel Der Zakarian, mais le travail a déjà commencé. Ce dimanche, l’observateur du club Emmanuel Merceron a livré un message qui en dit long sur l’activité actuelle à la Jonelière : « ça a bossé sur l’effectif semaine dernière. La saison de Ligue 2 est lancée ! » Une phrase courte, mais révélatrice de l’accélération du chantier nantais.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2025-2026, le FCN s’apprête à vivre l’un des mercatos les plus importants de son histoire récente. Entre les départs attendus de plusieurs cadres, la nécessité d’alléger la masse salariale et l’objectif d’une remontée immédiate, les décisions prises dans les prochaines semaines seront déterminantes.

Der Zakarian déjà au travail

Dans ce contexte, l’arrivée de Michel Der Zakarian apparaît comme un tournant. L’ancien entraîneur des Canaris devrait effectuer un troisième passage sur le banc nantais avec pour mission de ramener le club en Ligue 1 dès la saison prochaine.

Signe que le technicien n’attend pas son officialisation pour agir, Emmanuel Merceron indique donc que Der Zakarian était déjà au travail à la Jonelière malgré un staff encore en cours de constitution.

Une nouvelle montée pour le FCN sous « MDZ » ?

L’expérience de Der Zakarian en Ligue 2 constitue d’ailleurs l’un des principaux arguments en faveur de son retour. Le technicien avait déjà conduit Nantes à la remontée en 2008 puis en 2013, avant d’assurer plusieurs maintiens consécutifs en Ligue 1 lors de son deuxième mandat.

Derrière le message publié par Merceron se dessine donc une réalité : le FC Nantes prépare déjà activement son futur effectif. Les discussions autour des départs, des profils ciblés et de la reconstruction sportive semblent avoir été engagées avant même l’officialisation du nouvel entraîneur.

La saison de Ligue 2 n’a pas encore commencé, mais à Nantes, le mercato est bel et bien lancé.