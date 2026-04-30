Le Stade Rennais doit préparer le déplacement à Lyon avec quelques mauvaises nouvelles dans la poche de Franck Haise.

Le Stade Rennais aborde son déplacement à Lyon avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Dans une fin de saison où chaque point peut peser lourd dans la course à l’Europe, Franck Haise sait qu’il n’a plus de marge. Mais avant même de fouler la pelouse du Groupama Stadium, certains signaux ne jouent clairement pas en sa faveur.

Turpin, un arbitre loin d’être favorable aux Rennais

Premier élément marquant : la désignation de Clément Turpin. Et les chiffres ne sont pas rassurants pour le Stade Rennais. Dans sa carrière, l’arbitre français a déjà expulsé directement six joueurs rennais, un record absolu face à un même club.

Plus globalement, le Stade Rennais affiche un bilan négatif sous sa direction avec 12 victoires pour 15 défaites. Un historique qui nourrit forcément une forme de méfiance côté breton, même si les statistiques ne garantissent évidemment rien sur un match précis.

L’OL, une série impressionnante à domicile et à l’extérieur

Autre donnée inquiétante pour Rennes : la solidité de l’Olympique Lyonnais face aux doubles confrontations cette saison. L’OL n’a tout simplement jamais perdu aller-retour contre un même adversaire en Ligue 1 cette saison. Les exemples parlent d’eux-mêmes :

Nice : victoire 3-2 puis 2-0

PSG : victoire 2-3 puis 1-2

Lorient : victoire 1-0 puis 2-0

Une régularité qui montre la capacité des Lyonnais à corriger leurs erreurs du match aller et à s’adapter parfaitement lors des secondes confrontations.

Un déplacement à haut risques

Dans ce contexte, le déplacement du Stade Rennais prend une dimension particulièrement délicate. Entre un adversaire solide dans ses ajustements et un arbitre aux statistiques défavorables pour les Bretons, tous les ingrédients d’un match piégeux sont réunis.

Franck Haise et ses joueurs devront donc faire abstraction de ces éléments extérieurs pour se concentrer sur l’essentiel : l’efficacité sur le terrain. Car dans la course à l’Europe, le Stade Rennais ne peut plus se permettre de laisser passer des occasions, surtout face à un concurrent direct capable de hausser son niveau dans les moments clés.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)