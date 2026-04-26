OL Mercato : Endrick finalement sacrifié par le Real Madrid, un géant européen fonce

Le mercato estival 2026 pourrait être marqué par un nouveau dossier XXL impliquant Endrick, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, actuellement prêté à l’OL. Selon CaughtOffside, Arsenal suit de très près l’évolution de la situation du joueur.

Endrick brille avec l’OL et attire l’Europe

Âgé de seulement 19 ans, Endrick réalise une saison très remarquée sous les couleurs de l’OL. Prêté par le Real Madrid pour gagner du temps de jeu, le Brésilien a rapidement retrouvé des couleurs en Ligue 1 avec 7 buts et 7 passes dé depuis son arrivée.

Le prêt du joueur, sans option d’achat, avait été pensé par le Real Madrid comme une étape de développement, après des débuts compliqués en Espagne où son temps de jeu était limité.

Le Real Madrid garde le contrôle mais réfléchit

Officiellement, le Real Madrid ne souhaite pas se séparer définitivement de son jeune talent. Le club madrilène considère toujours Endrick comme un élément d’avenir.

Cependant, la situation pourrait évoluer. Le club merengue prépare un mercato estival important, et certains joueurs pourraient être sacrifiés dans une logique d’équilibrage d’effectif et de finances.

Arsenal à l’affût sur le marché

Dans ce contexte, Arsenal surveille attentivement le dossier. Le club londonien, en quête de renforts offensifs, voit en Endrick un profil idéal : jeune, polyvalent et capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés.

Les Gunners, selon les informations rapportées, n’en sont qu’au stade de la prise d’information. Aucune offre n’a été formulée à ce stade, mais le joueur figure bien sur une short-list offensive en vue du mercato d’été.

Arsenal anticipe notamment des mouvements dans son secteur offensif, avec des incertitudes autour de plusieurs attaquants.

Un avenir ouvert entre Madrid, Lyon… et la Premier League

Malgré l’intérêt grandissant autour de lui, la priorité d’Endrick reste claire : réussir au Real Madrid à long terme. Le prêt à Lyon constitue une étape de progression, où il enchaîne les performances convaincantes.

Mais dans un marché de plus en plus compétitif, l’émergence de clubs comme Arsenal dans le dossier montre que l’été pourrait être agité.

Entre un retour à Madrid, une confirmation à Lyon ou une tentative de la Premier League, l’avenir d’Endrick reste totalement ouvert.