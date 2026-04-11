Real Madrid, OL : Endrick répond froidement aux critiques de Fonseca

La tension monte autour d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Arrivé avec beaucoup d’attentes, le jeune attaquant prêté par le Real Madrid traverse une période délicate. Et les récentes critiques de son entraîneur Paulo Fonseca n’ont fait qu’amplifier le malaise. Entre performances en baisse et interrogations sur son attitude, le Brésilien est désormais attendu au tournant.

Fonseca hausse le ton

Après plusieurs semaines compliquées, Paulo Fonseca n’a pas hésité à pointer du doigt les prestations de son jeune attaquant. Fatigue liée aux voyages internationaux, manque d’impact, difficulté à se démarquer… le coach lyonnais a dressé un constat sans détour.

L’entraîneur insiste également sur les circonstances atténuantes : un enchaînement de matchs difficile et un manque de rythme lié à une longue période sans jouer avant son arrivée à Lyon.

Mais malgré ces explications, le message est clair : l’OL a besoin d’un Endrick à 100 % pour sortir de cette mauvaise passe.

Une dynamique inquiétante à Lyon

Car le contexte global n’aide pas. L’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée, marquée par des éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa, ainsi qu’une défaite frustrante face à l’Olympique de Marseille.

Dans ce climat, les performances individuelles sont scrutées de près, et Endrick n’échappe pas à la règle. Ses statistiques restent correctes (6 buts et 5 passes décisives en 18 matchs), mais la dynamique est clairement en baisse.

Le jeune Brésilien n’a plus marqué en Ligue 1 depuis le 25 janvier contre le FC Metz — un match où il avait inscrit ses trois seuls buts en championnat.

Une attitude qui interroge

Au-delà des chiffres, c’est aussi le comportement d’Endrick qui suscite des interrogations. Son langage corporel, parfois jugé négatif envers ses coéquipiers, laisse apparaître une certaine frustration.

Faut-il y voir un malaise plus profond ? Selon L’Équipe, il s’agirait plutôt d’un agacement ponctuel lié à des situations de jeu mal exploitées.

Mais dans un collectif en difficulté, ce type d’attitude peut rapidement devenir problématique.

Une réponse attendue sur le terrain

À seulement 19 ans, Endrick découvre un environnement exigeant où la pression est constante. Et face aux critiques, sa réponse reste pour l’instant silencieuse… mais observée de près.

C’est sur le terrain que le Brésilien devra désormais s’exprimer, notamment lors du prochain match face au FC Lorient.

Plus que jamais, l’OL attend un réveil de son attaquant. Car dans cette fin de saison sous tension, Endrick pourrait bien jouer un rôle clé… ou confirmer les doutes qui commencent à émerger.