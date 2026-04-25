Dans une interview à une chaîne brésilienne, le père d’Endrick s’est félicité du prêt de son fils à l’OL, estimant que le Real Madrid lui avait retiré le plaisir de jouer.

Démarrée sur les chapeaux de roue, le 1er janvier, la romance entre l’Olympique Lyonnais et Endrick ne s’est pas démentie depuis. Certes, l’attaquant brésilien a connu un petit coup de moins bien, qui a coïncidé avec la série de défaites des Gones mais ses statistiques restent tout de même remarquables (7 buts, 7 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues). De quoi, déjà, fait naître des regrets à Lyon concernant son avenir, étant donné qu’il retournera au Real Madrid en juin. La direction rhodanienne a déjà tâté le terrain pour un nouveau prêt mais elle s’est vue opposer un refus catégorique de la part de son homologue merengue.

« Au Real Madrid, d’une certaine manière, on lui a retiré ce plaisir de jouer »

Mais une chose pourrait faire pencher la balance : l’envie du joueur. Et si l’on en croit ce que son père a déclaré à la chaîne brésilienne Sports Center, Endrick et son entourage sont plus heureux loin de Madrid ! « Endrick dit souvent que son terrain de football est son parc d’attractions. Et au Real Madrid, d’une certaine manière, on lui a retiré ce plaisir de jouer. Il est heureux aujourd’hui, et c’est le plus important pour nous. » Sachant que son temps de jeu sera limité à Madrid tant que Kylian Mbappé sera là, Endrick aurait tout intérêt à rester à Lyon encore une saison au moins…

Au même média, Douglas Sousa a expliqué que les chances de voir le Gone participer à la Coupe du monde augmentaient à mesure de qu’il brillait avec l’OL : « Les attentes sont élevées et s’il continue sur cette dynamique, il peut clairement viser la sélection ». Être appelé régulièrement en sélection brésilienne, une raison de plus de rester à Lyon la saison prochaine !

Durante o Equipe F, Douglas Sousa, pai de Endrick, falou sobre a expectativa para a convocação do filho para a seleção brasileira para a Copa do Mundo.#EquipeF #FutebolNaESPN #Endrick pic.twitter.com/fFkNfLs8Dk — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OL

25/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)