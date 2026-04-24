A la veille du match entre l’OL et l’AJ Auxerre (15h), la situation se précise du côté bourguignon.

À la veille du choc face à l’AJ Auxerre, l’OL reçoit plusieurs signaux positifs… tout en regardant de très près une finale qui concerne directement le RC Lens. Le premier enseignement du jour concerne l’adversaire lyonnais. L’AJ Auxerre devra composer sans Oussama El Azzouzi, forfait confirmé. D’autres incertitudes planent également sur l’effectif bourguignon, avec les situations de Donovan Léon, Clément Akpa et Lasso Coulibaly. En cas de forfait du gardien titulaire, c’est Théo de Percin qui pourrait débuter dans les cages. Un contexte qui pourrait clairement faciliter la tâche des hommes de l’OL.

Un OL attentif au RC Lens

Mais au-delà de ce match, un autre sujet attire l’attention des dirigeants lyonnais : la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice. Selon Olympique-et-Lyonnais, l’OL verrait d’un bon œil un sacre lensois. Une situation qui pourrait avoir un impact direct sur les places européennes en Ligue 1. En effet, si Lens remporte la Coupe de France, les places européennes pourraient être redistribuées, ouvrant des perspectives supplémentaires dans la course au top 6.

Des enjeux européens très serrés

Aujourd’hui, seuls les six premiers du championnat sont qualifiés pour une compétition européenne. Dans ce contexte, une victoire du RC Lens pourrait permettre au septième de décrocher une place en barrages de Ligue Europa Conference. Une donnée qui intéresse directement l’OL, actuellement engagé dans une lutte serrée pour remonter au classement.

Un scénario encore plus complexe existe : victoire du RC Lens en Coupe de France et succès du RC Strasbourg en Ligue Europa Conference, combinés à un classement favorable en Ligue 1. Une configuration rare, mais théoriquement possible. Dans tous les cas, l’OL devra surtout faire le travail sur le terrain pour espérer profiter de ces ajustements.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)