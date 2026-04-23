OL Mercato : Karim Benzema ouvert à un grand retour à Lyon !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le rêve d’un retour de Karim Benzema à l’OL a repris de l’ampleur. Dans un live Instagram avec le rappeur Roff, l’attaquant d’Al-Hilal a mis les choses au clair concernant son avenir… du moins en tant que joueur.

“Je ne peux pas” : Benzema ferme la porte à un retour comme joueur

Interrogé sur l’éventualité d’un retour dans son club formateur, l’ancien Ballon d’Or 2022 a été très direct, sans laisser place à l’ambiguïté :

Une réponse courte, mais lourde de sens, qui vient calmer les spéculations récurrentes autour d’un possible “dernier chapitre” à l’OL, où il a été formé entre 1997 et 2009.

Depuis plusieurs années, les supporters lyonnais espéraient revoir leur ancien buteur sous le maillot rouge et bleu. Mais cette déclaration met un coup d’arrêt net à ces espoirs.

Une porte entrouverte pour après sa carrière

Si le retour en tant que joueur est écarté, Benzema n’exclut pas totalement un lien futur avec son club formateur.

« Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non. »

Une phrase qui laisse entrevoir une reconversion possible dans un rôle extra-sportif, une fois sa carrière de footballeur terminée.

Un fantasme récurrent autour de l’OL

Le retour de Karim Benzema à Lyon a souvent alimenté les débats, notamment ces dernières saisons alors que son avenir était incertain en Arabie saoudite. Plusieurs sources évoquaient encore récemment l’idée d’un retour symbolique ou d’un rôle au club, sans engagement sportif direct.

Mais malgré les rumeurs persistantes, l’attaquant semble désormais vouloir clore définitivement le chapitre “retour en Ligue 1 comme joueur”.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema reste l’un des joueurs les plus emblématiques issus du centre de formation rhodanien. Parti au Real Madrid en 2009, il a ensuite construit une carrière parmi les plus prestigieuses du football mondial.

Aujourd’hui en fin de carrière, il se projette davantage vers l’après-football que vers un retour sentimental sur les terrains de Ligue 1.