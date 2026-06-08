ASSE : Wilfried Nancy prêt à rebondir loin de Saint-Étienne ?

L’AS Saint-Étienne pourrait bien voir l’un de ses dossiers prioritaires lui filer sous le nez. Alors que Kilmer Sports Ventures avance sur la succession de Philippe Montanier, le nom de Wilfried Nancy revient avec insistance dans le Forez. Déjà pisté par les Verts il y a 18 mois pour prendre la suite d’Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur franco-canadien est aujourd’hui présenté comme l’un des grands favoris pour s’installer sur le banc stéphanois.

Mais l’ASSE n’est pas seule sur le coup. Selon l’équipe, l’OGC Nice s’intéresserait également au profil de Wilfried Nancy pour remplacer Claude Puel, dont l’avenir sur la Côte d’Azur semble déjà très incertain. De quoi rebattre les cartes dans un dossier pourtant très suivi par les dirigeants stéphanois.

Nice pourrait tout relancer pour Wilfried Nancy

Après une fin de saison compliquée, l’OGC Nice s’apprête à vivre un été de grands changements. Le possible changement d’actionnariat autour du club azuréen pourrait entraîner un remaniement profond, aussi bien dans l’organigramme que sur le plan sportif.

Claude Puel, arrivé cet hiver, ne devrait pas s’inscrire dans la durée sur le banc du Gym. Pour lui succéder, deux pistes commenceraient à se dégager. La première mène à Alexandre Dujeux, libre depuis son départ d’Angers après plus de trois saisons réussies. La seconde conduit donc à Wilfried Nancy, un entraîneur dont la cote ne cesse de grimper en France.

Son profil plaît : jeu ambitieux, capacité à faire progresser un groupe, management moderne et expérience réussie en MLS. Nice pourrait y voir l’homme idéal pour lancer un nouveau cycle.

L’ASSE avait une longueur d’avance, mais…

Du côté de Saint-Étienne, le dossier Wilfried Nancy n’est pas nouveau. Son nom avait déjà circulé en 2024 lorsque les Verts cherchaient un successeur à Olivier Dall’Oglio. Finalement, l’histoire ne s’était pas faite, mais Kilmer Sports n’aurait jamais totalement oublié son profil.

Aujourd’hui, alors que l’avenir de Philippe Montanier reste incertain, Nancy apparaît comme une option forte pour relancer le projet stéphanois. Arrivé début février, Montanier avait pourtant parfaitement redressé la barre avec des débuts impressionnants : 7 victoires et 2 matchs nuls. Mais l’échec final dans l’opération remontée en Ligue 1 pourrait peser lourd au moment de trancher.

Kilmer Sports souhaite ouvrir un nouveau cycle, et Wilfried Nancy coche de nombreuses cases pour incarner cette reconstruction. Le problème, c’est que son profil attire désormais bien au-delà du Forez.

Le FC Lorient aussi dans le coup

Comme si la concurrence niçoise ne suffisait pas, le FC Lorient aurait également fait de Wilfried Nancy une priorité. Le club breton cherche lui aussi à structurer son projet autour d’un entraîneur capable d’apporter une identité forte et une vision claire.

Cette multiplication des intérêts complique forcément la tâche de l’ASSE. Saint-Étienne peut offrir un projet populaire, historique et ambitieux, mais la concurrence de clubs de Ligue 1 ou proches de l’élite peut changer la donne. Pour un entraîneur courtisé, le choix ne se fera pas uniquement sur le prestige du maillot, mais aussi sur les garanties sportives, financières et structurelles.

Et sur ce terrain-là, Nice pourrait avoir de sérieux arguments.