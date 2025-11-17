Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l'OL ?
William Tertrin
17 novembre 2025

En fin de contrat en Arabie saoudite, Karim Benzema n’écarte pas de rester, mais ne ferme pas non plus la porte à un grand retour en Europe. Et si l’OL était l’heureux élu ?

À l’approche de ses 38 ans, Karim Benzema laisse planer le doute sur son avenir. L’attaquant emblématique, actuellement à Al-Ittihad en Saudi Pro League, n’a rien décidé pour la saison prochaine. Son contrat court jusqu’en 2026, mais l’idée d’un ultime défi en Europe suscite tous les fantasmes sur le mercato lyonnais.

Une relation intacte avec Lyon et ses supporters

Depuis l’été 2023 à Djeddah, Benzema s’affirme leader d’Al-Ittihad (43 buts et 17 passes décisives en 71 matchs). Pourtant, il n’a jamais caché son attachement à l’Olympique Lyonnais, où il a explosé avant de briller au Real Madrid. L’ambiance familiale du club rhodanien et le soutien indéfectible des supporters restent gravés dans la mémoire de celui qui incarne la réussite “made in OL”.

Pourquoi Benzema pourrait dire oui à un retour à l’OL

Au-delà de la nostalgie, Benzema observe attentivement la progression de la Ligue 1 et de son club d’origine. Il garde le contact avec l’Europe et reçoit régulièrement des sollicitations. “C’est vrai que j’ai des propositions en Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier que je suis à l’aise ici et que je reçois l’affection de tous. On verra bien,” glisse-t-il dans un entretien à AS.

De quoi s’enflammer pour un grand retour de Benzema à Lyon ? On sait que l’OL cherche un buteur pour cet hiver, et devrait probablement accueillir Endrick pour seulement six mois. Après ça, un nouveau numéro 9 sera sans doute la priorité des dirigeants. Mais pour cela, il faudrait que Benzema fasse un ÉNORME effort salarial, lui qui toucherait environ 100 millions d’euros par an en Arabie saoudite.

Benzema toujours affamé par le haut niveau

Adepte du travail et fin technicien, Benzema ne connaît pas la lassitude. “En décembre, j’aurai 38 ans. Je me vois encore jouer au football pendant deux ans. Physiquement, je vais bien. Je travaille beaucoup et je joue au football. J’aime le football, j’aime ça.” Son état de forme et sa rigueur ouvrent la voie à une dernière aventure européenne, que ce soit dans le Rhône ou ailleurs. La retraite n’est clairement pas pour tout de suite : « En tout cas, je ne vais pas arrêter le football dans six mois »

L’OL peut rêver de Benzema, mais rien n’est joué

Le mercato lyonnais s’anime autour du nom de Benzema. Continuer à Al-Ittihad ou relever un dernier défi à l’OL ? Seul l’intéressé détient la clé, mais la ferveur grandit chez les fans des Gones. Le dernier chapitre d’une carrière exceptionnelle pourrait bien s’écrire là où tout a commencé. Reste à savoir si le rêve lyonnais se transformera en folie estivale.

