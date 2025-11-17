Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Real Madrid Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick, l'OL sous pression

Endrick (Real Madrid)
William Tertrin
17 novembre 2025

L’Olympique Lyonnais et le Real Madrid sont en pleine négociation pour le prêt d’Endrick. Mais une nouveauté s’invite à la table des discussions…

À 19 ans, Endrick est déjà l’un des grands espoirs du Real Madrid, club où il s’est engagé jusqu’en 2030 après avoir enflammé le Brésil. Pour Madrid, il s’agit de permettre à son attaquant de gagner du temps de jeu et de l’expérience sans pression excessive. Côté Lyon, miser sur l’avant-centre brésilien, c’est attirer une attention médiatique nouvelle et relever le défi sportif de relancer une jeune star mondiale.

Si l’affaire se conclut, l’OL prendrait à sa charge la moitié d’un salaire mensuel conséquent, estimé à 400 000 €. Une implication financière directe pour les Gones, décidés à miser gros sur l’intégration rapide d’un joueur au potentiel aussi décisif. D’ailleurs, le prêt d’Endrick à l’OL, un coup de théâtre signé Real Madrid fait déjà grand bruit dans les discussions de mercato.

Une clause inédite : obligation de temps de jeu pour Endrick

Ce qui marque les esprits dans ces négociations, c’est la nouvelle exigence du Real Madrid : fixer une indemnité financière obligatoire si Endrick ne dispute pas un nombre défini de matchs avec l’OL, selon The Athletic. Pour les dirigeants madrilènes, il est capital que le crack auriverde évolue au plus haut niveau de façon régulière.

Autrement dit, si Lyon ne respecte pas ce quota de matches, il devra indemniser les Merengues, montant restant pour l’instant confidentiel. Cette clause illustre la volonté du Real de ne laisser aucun détail au hasard concernant la progression de ses talents et s’inscrit dans un contexte où la gestion des jeunes prodiges devient toujours plus fine. Pour l’OL, il s’agit d’une petite pression sur les épaules de Fonseca, qui pourrait peut-être subir ce choix au fil de la deuxième partie de saison.

Les enjeux pour l’OL et la suite des négociations

Pour Lyon, l’arrivée potentielle d’Endrick est une promesse d’avenir, mais aussi un engagement : il faudra assumer le rythme imposé par le Real pour le faire jouer. Un défi supplémentaire dans une saison où chaque point compte, et où la gestion de l’effectif deviendra une question centrale.

Le transfert n’ayant pas encore été officialisé, tout reste à jouer dans les échanges à venir. L’OL et le Real Madrid semblent déterminés à trouver un terrain d’entente qui satisfasse les besoins de chaque partie. Suivre la volonté d’Endrick de relancer sa carrière en Ligue 1, comme l’explique l’ambition du joueur de venir à Lyon, ajoute une nouvelle dimension humaine au dossier.

Il faudra désormais surveiller l’évolution des négociations dans les prochains jours, avec l’assurance que cette clause spéciale pourrait bientôt faire école sur le marché des prêts européens. Tout laisse à penser que la saga Endrick ne fait que commencer, et que fans comme observateurs attendent avec impatience la suite de ce feuilleton inédit.

