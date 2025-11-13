OL : Le Real Madrid prépare un coup de théâtre avec Endrick !

Coup de tonnerre dans le Rhône ! Alors que l’Olympique Lyonnais pensait avoir bouclé un joli coup en attirant Endricken prêt jusqu’à la fin de la saison, le Real Madrid aurait glissé dans le contrat une clause pour le moins inquiétante… Un détail qui pourrait tout changer pour le club lyonnais.

Un prêt alléchant, mais piégé ?

L’OL s’apprête à accueillir Endrick, le joyau brésilien de 18 ans, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le club rhodanien prendra en charge 50 % de son salaire, soit environ 200 000 euros par mois, un investissement conséquent pour un joueur aussi jeune, mais dont le talent ne fait aucun doute.

L’objectif est clair : offrir à l’attaque lyonnaise une arme supplémentaire dans la course au Top 6 et, pourquoi pas, une qualification européenne en fin de saison.

Mais derrière ce prêt séduisant, le Real Madrid aurait glissé une condition inattendue…

Une clause de retour express

Selon les informations ESPNBrasil, le club madrilène a inséré une clause de rappel anticipé. En clair : le Real Madrid pourrait rapatrier Endrick avant le 31 janvier si un des joueurs du Real Madrid se blesse.

Un scénario qui ferait grincer des dents du côté du Groupama Stadium. Car si le Real venait à faire face à une série de blessures offensives, il pourrait récupérer le Brésilien dès cet hiver. Et dans ce cas, l’OL se retrouverait sans son jeune prodige au pire moment.

Lyon souhaite se retourner au cas où…

Ce prêt “à la madrilène” pourrait donc s’avérer bien plus risqué que prévu. Car l’OL, en pleine reconstruction et toujours à la recherche de stabilité, pourrait voir son plan offensif chamboulé en pleine saison.



L’OL souhaite donc limiter cette clause au 15 janvier pour avoir le temps de se retourner et ne pas finir la saison sans attaquant supplémentaire.

Pour les dirigeants lyonnais, le pari est clair : profiter d’Endrick le plus longtemps possible, tout en sachant que son avenir dépendra des besoins du Real Madrid.

Un talent déjà très convoité

Rappelons qu’Endrick, arrivé en Europe avec une hype monumentale après ses exploits à Palmeiras, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial. Attendu à Madrid l’été prochain, il devait s’intégrer progressivement… mais sa situation évolue plus vite que prévu.