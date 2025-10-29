Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 29 octobre 2025.

La grosse info : Endrick penche pour Lyon !

Le Brésilien, en rupture de banc au Real Madrid, aimerait se relancer à l’OL. Qui a accéléré les discussions.

Real Madrid Mercato : entre l’OM et l’OL, Endrick a fait son choix !

OM Mercato : le Real Madrid a fixé ses conditions pour prêter Endrick

OM : De Zerbi parano et indigne de l’OM, Riolo le tacle

PSG Mercato : Beraldo veut claquer la porte !

Stade Rennais : Avant Toulouse, Arnaud Pouille a fait un coup bas à Habib Beye

Stade Rennais : Laurent Blanc et Igor Tudor en balance pour remplacer Habib Beye ?

RC Lens : Riolo fait des révélations croustillantes sur Thauvin et le vestaire des Sang et Or

FC Nantes : Luis Castro et les Kita, enfin un trio gagnant chez les Canaris ?

ASSE : Cardona révèle les vraies raisons du renouveau des Verts

ASSE – Pau : Duffus ne savoure pas que son doublé

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Avec Cardona et Duffus, ça ne joue pas à la baballe ! »

ASSE – Pau : Cardona et Duffus ont sonné la révolte… les notes des Verts

ASSE : Larry Tanenbaum a signé un joli chèque !

Serie A : la Juventus tient le successeur d’Igor Tudor

Real Madrid : quel avenir pour Vinicius avec Xabi Alonso ?