Après la défaite d’Al-Ittihad contre Al-Nassr samedi soir, Karim Benzema a très mal pris une blague d’une journaliste en zone mixte.

Karim Benzema a une fois de plus fait parler de lui… mais cette fois-ci hors du terrain. Après la défaite d’Al-Ittihad contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo samedi soir (0-2), une journaliste a tenté d’alléger l’ambiance en lui demandant de signer un papier à l’intérieur duquel se cachait une photo peu avantageuse de KB9, endormi sur une table. Une petite blague inspirée d’une tendance populaire sur TikTok.

Benzema n’a pas apprécié la blague

La réaction du joueur français a été immédiate et très directe : « T’es drôle hein ? T’es trop drôle. T’essayes d’être drôle ou quoi ? », a-t-il lancé, visiblement agacé. La journaliste a essayé de temporiser : « Non, c’est une trend. » Mais Benzema n’a pas voulu plaisanter : « Prends ta trend et prends ton truc ! (le marqueur) », avant de s’en aller.

Sur les réseaux sociaux, la scène a rapidement été relayée et commentée. Certains internautes ont souligné l’humour manqué de la situation, tandis que d’autres ont défendu Benzema, estimant qu’après une défaite, la légèreté pouvait paraître déplacée.