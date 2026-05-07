Cible de rumeurs insistantes vers l’Arabie saoudite, Raphinha (29 ans) peut compter sur sa compagne pour les éloigner du FC Barcelone.

Les rumeurs se multiplient mais le clan Raphinha ne semble pas inquiet. Depuis plusieurs jours, l’avenir de l’altier brésilien du FC Barcelone alimente de nombreuses spéculations en Espagne. Après l’élimination frustrante en Ligue des Champions, certains médias catalans ont même laissé entendre que le joueur de 29 ans pourrait réfléchir à un départ lors du prochain mercato estival. L’Arabie saoudite, toujours à l’affût des grandes stars européennes, aurait même commencé à surveiller de très près la situation de l’ancien Rennais.

Madame Raphinha calme le jeu

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028, Raphinhareste pourtant un élément majeur du projet de Hansi Flick. Auteur d’une saison particulièrement solide avec déjà 19 buts inscrits toutes compétitions confondues, l’intéressé s’est imposé comme l’un des leaders offensifs du club blaugrana. Malgré cela, les rumeurs autour d’un possible départ ont rapidement pris de l’ampleur en Catalogne.

En interne, le FC Barcelone a toutefois tenu à calmer le jeu. Selon plusieurs sources proches du dossier, aucune discussion concrète autour d’un transfert n’est actuellement engagée et le club ne travaillerait absolument pas sur un départ du Brésilien. Le Barça considère toujours Raphinha comme une pièce importante de son effectif pour les prochaines saisons. Mais c’est surtout la réaction de son entourage qui a marqué les esprits ces dernières heures.

Flick compte sur le Brésilien au FC Barcelone

Sur Instagram, Natalia Belloli, l’épouse du joueur, a publiquement tourné en dérision les informations annonçant des doutes du Brésilien sur son avenir. En commentaire d’une publication relayant ces rumeurs, elle a répondu avec plusieurs émojis rieurs, un message interprété comme une manière très claire de balayer les spéculations. Une sortie qui n’a évidemment pas échappé aux supporters barcelonais, nombreux à y voir un signe rassurant avant l’ouverture du mercato estival. Même si les clubs saoudiens continuent de surveiller attentivement la situation de plusieurs stars européennes, le dossier Raphinha ne semble pas aujourd’hui proche d’un dénouement explosif.

Hansi Flick, de son côté, compte énormément sur l’ailier brésilien pour poursuivre la reconstruction offensive du Barça. Capable de faire des différences dans les grands rendez-vous, Raphinha conserve une vraie cote en interne malgré une concurrence offensive toujours plus forte en Catalogne. À ce stade, le message envoyé par son entourage paraît limpide : le Brésilien ne semble pas du tout préoccupé par les rumeurs de départ.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)