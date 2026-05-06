Si Raphinha et Lamine Yamal sont très courtisés en vue du mercato, un autre joueur du FC Barcelone pourrait rapporter gros cet été.

Le FC Barcelone voit encore une de ses stars affoler le mercato. Alors que les noms de Lamine Yamal et Raphinha reviennent régulièrement dans les rumeurs ces dernières semaines, un autre cadre offensif du Barça attire désormais les convoitises. Et cette fois, les chiffres donnent le tournis. Selon Fichajes, une offre mirobolante de 200 millions d’euros aurait été transmise au club catalan depuis l’Arabie saoudite pour tenter d’arracher Pedri lors du prochain mercato estival.

Pedri attire l’Arabie saoudite

Une proposition colossale, capable de faire réfléchir la plupart des grands clubs européens. Mais du côté du FC Barcelone, la réponse aurait été immédiate. En interne, la direction blaugrana considère le milieu espagnol comme totalement intransférable malgré la situation économique toujours délicate du club. Il faut dire que Pedri traverse actuellement l’une de ses meilleures périodes sous les couleurs catalanes.

Plus mature, plus influent et devenu indispensable dans l’organisation du jeu de Hansi Flick, l’international espagnol s’impose désormais comme l’un des véritables patrons du milieu barcelonais. Sa qualité technique, sa vision et son volume de jeu en font une pièce centrale du projet sportif du Barça. L’intérêt saoudien confirme en tout cas l’attractivité toujours plus forte des stars du FC Barcelone sur le marché mondial.

Le FC Barcelone refuse 200 M€ !

Après les nombreuses rumeurs autour de Raphinha ou les approches évoquées pour Lamine Yamal, c’est désormais Pedri qui se retrouve au cœur des spéculations. Mais contrairement à d’autres dossiers potentiellement ouverts à discussion, le club catalan aurait fermé la porte immédiatement. Au Camp Nou, le message serait limpide : malgré les besoins financiers du club, certains joueurs restent intouchables. Et Pedri fait clairement partie de cette catégorie.

À seulement 23 ans, le milieu espagnol représente autant le présent que l’avenir du Barça, qui veut continuer à bâtir autour de lui dans les prochaines saisons. L’Arabie saoudite pourrait pourtant revenir à la charge dans les prochains mois avec des propositions encore plus folles. Mais aujourd’hui, le Barça ne semble absolument pas disposé à écouter les offres concernant l’un de ses plus grands talents.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)