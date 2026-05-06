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RC Lens Mercato : un Medina bis formé au Barça soufflé à l’oreille de Leca pour l’après Sarr

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 20:40
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Mika Marmol (Pas Palmas)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En cas de départ de Malang Sarr, le RC Lens s’est vu proposer un ancien défenseur du FC Barcelone en vue du mercato estival.

Le RC Lens commence déjà à anticiper l’avenir de sa défense. Alors que l’incertitude plane autour de Malang Sarr, les dirigeants du club artésien explorent plusieurs pistes en vue du prochain mercato estival. Et une option venue d’Espagne attire particulièrement l’attention. Selon le compte Scout Lensois, un profil bien précis correspondrait aux attentes du staff artésien : un défenseur gaucher, polyvalent, et capable d’apporter une vraie qualité de relance dans un système à trois défenseurs. Dans ce cadre, un nom ressort avec insistance : Mika Mármol.

Marmol, un profil qui collerait au RC Lens

Formé au FC Barcelone, aujourd’hui à Las Palmas, le défenseur espagnol de 24 ans s’est imposé comme un joueur technique et intelligent dans la construction du jeu. Là où Malang Sarr incarne davantage un profil de défenseur physique et axial, Mármol se distingue par sa capacité à organiser et initier les sorties de balle. Son profil est décrit comme celui d’un véritable « architecte » défensif, capable d’apporter une dimension supplémentaire dans la relance, un aspect de plus en plus recherché dans le football moderne et notamment au RC Lens.

Sarr n’est pas encore parti 

Autre élément qui attire l’attention : sa situation contractuelle. Estimé autour de 10 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur représenterait une opportunité de marché intéressante, surtout dans un contexte où les clubs anglais pourraient rapidement entrer dans la danse. Reste désormais à savoir si le club artésien serait intéressé par le profil de Marmol et surtout si Sarr venait à quitter le RC Lens cet été. Pour l’heure, tout cela n’est que spéculation.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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