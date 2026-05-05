Alors qu’Adrien Thomasson (32 ans) arrive en fin de contrat, le RC Lens pourrait s’offrir son potentiel remplaçant au FC Nantes.

Au RC Lens, l’avenir d’Adrien Thomasson commence sérieusement à inquiéter. À 32 ans, le milieu de terrain arrive à la fin de son contrat et aucune certitude n’existe encore autour de sa prolongation. Un dossier sensible pour les dirigeants artésiens tant l’ancien Strasbourgeois reste un élément clé du collectif.

Lepenant, profil idéal pour l’après Thomasson ?

Capable d’enchaîner les courses, d’apporter dans le pressing et de créer du lien entre les lignes, Thomasson représente parfaitement l’identité de jeu lensoise. Son éventuel départ obligerait forcément le club nordiste à trouver un profil capable de maintenir cette intensité si particulière. Et justement, plusieurs pistes commencent déjà à émerger. Selon Morning Foot, trois noms sont étudiés pour prendre la succession du milieu lensois : Pape Demba Diop, actuellement au RC Strasbourg, Andrija Bulatovic… déjà propriété du RC Lens, ainsi que Johann Lepenant, milieu du FC Nantes. Mais parmi ces différentes options, le Canari semble aujourd’hui retenir particulièrement l’attention.

« C’est Thomasson en moins complet »

Johann Lepenant possède un profil qui colle à plusieurs exigences du système lensois. À seulement 23 ans, l’ancien international Espoirs français dispose déjà d’une solide expérience de la Ligue 1 avec 26 matchs disputés cette saison sous les couleurs nantaises. Morning Foot estime même que sa similitude avec Adrien Thomasson atteint 74 %, avec une note de performance évaluée à 81 : « C’est Thomasson en moins complet. » Ce chiffre confirme certaines ressemblances techniques entre les deux joueurs. Le média souligne notamment la qualité de passe, la précision technique et la capacité de Lepenant à participer au jeu collectif. Des qualités qui séduisent forcément un RC Lens toujours attaché à des milieux capables de jouer vite et juste. Le contexte économique du FC Nantes pourrait également jouer un rôle majeur dans ce dossier. Menacés par une relégation en Ligue 2, les Canaris pourraient être contraints de vendre plusieurs éléments importants à prix réduit cet été afin de rééquilibrer leur situation financière.

Une valeur de 7 M€ à la baisse en Ligue 2 ?

Estimé à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt, Lepenant représenterait alors une opportunité particulièrement intéressante pour le RC Lens. Mais tout n’est pas encore parfait dans son profil. Le principal doute concerne son impact physique. Comparé à Thomasson, Lepenant affiche encore un déficit important dans les courses à haute intensité et dans la répétition des efforts. Or, le système lensois exige un volume athlétique énorme au milieu de terrain. C’est probablement sur ce point précis que le staff lensois devra trancher. Car techniquement, le potentiel semble réel. Et à seulement 23 ans, Lepenant possède encore une importante marge de progression. Du côté du RC Lens, la succession de Thomasson pourrait donc rapidement devenir l’un des gros dossiers du mercato estival. Et si Nantes descend, les Sang et Or pourraient bien accélérer très vite pour tenter de récupérer l’un des talents les plus prometteurs des Canaris.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France