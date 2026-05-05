ASSE : un scénario catastrophe pour la L1 signé Claude Puel ?

Un scénario catastrophe pourrait se profiler du côté de l’ASSE en vue de la Ligue 1 avec Claude Puel en chef d’orchestre inattendu à l’OGC Nice.

L’OGC Nice joue sa survie en Ligue 1… et cela pourrait impacter l’ASSE… À deux journées de la fin du championnat, les Aiglons avancent sur une ligne de crête extrêmement dangereuse. Avec seulement trois points d’avance sur Auxerre avant un déplacement sous haute tension à l’Abbé-Deschamps, le Gym sait qu’une mauvaise opération ce week-end pourrait provoquer une catastrophe sportive majeure.

Un calendrier exceptionnel pour l’OGC Nice ?

Le danger est simple : une défaite en Bourgogne pourrait faire chuter le club à cette terrible 16e place, synonyme de barrage Ligue 1-Ligue 2. Un scénario que personne ne veut imaginer sur la Côte d’Azur, surtout avec une finale de Coupe de France face au RC Lens déjà dans toutes les têtes. Car c’est précisément là que le dossier devient totalement fou. Selon RMC Sport, la LFP travaille déjà sur un calendrier exceptionnel en cas de barrage niçois afin d’éviter un choc frontal avec la finale de Coupe de France programmée le 22 mai. Résultat : les barrages pourraient être décalés au mardi 26 mai pour l’aller puis au samedi 30 mai pour le retour.

Une autre hypothèse existe même avec un retour le vendredi 29 mai si le PSG atteint la finale de Ligue des Champions. Pour Claude Puel, ce serait un véritable enfer logistique et sportif. L’entraîneur niçois pourrait être obligé d’enchaîner une finale nationale capitale puis un barrage pour la survie en Ligue 1 seulement quelques jours plus tard. Gestion physique, pression mentale, fatigue, suspensions, blessures… tous les ingrédients d’un scénario catastrophe seraient réunis. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre danger immense plane sur Nice : l’ASSE. Actuellement troisième de Ligue 2, le club forézien reste pleinement en course pour décrocher la place de barragiste.

Des retrouvailles Puel – ASSE en ligne de mire ?

Les Verts n’ont plus totalement leur destin en main pour une montée directe, mais apparaissent comme l’un des grands favoris des play-offs. Et pour un club de Ligue 1, surtout pour Puel, tomber sur l’ASSE dans une double confrontation couperet représenterait probablement le pire tirage possible. Le Chaudron reste capable de faire basculer n’importe quelle rencontre sous pression. Malgré une saison parfois irrégulière, l’ASSE possède l’expérience, l’environnement et plusieurs individualités capables de renverser une équipe fragilisée mentalement. Dans un contexte électrique, Nice pourrait rapidement perdre pied.

Ce scénario commence d’ailleurs à inquiéter sérieusement autour du club azuréen. Car sur le papier, le calendrier paraît encore abordable avec Auxerre puis Metz à domicile lors de la dernière journée. Mais la dynamique niçoise reste fragile et la différence de buts défavorable interdit quasiment tout faux pas. L’OGC Nice n’a donc plus de marge. Avant même de penser à la Coupe de France ou à un éventuel exploit, Claude Puel doit absolument sécuriser le maintien dès ce week-end. Sans quoi cette fin de saison pourrait se transformer en crash monumental… avec l’ASSE dans le rôle du bourreau idéal.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2