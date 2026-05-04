Patrick Guillou donne raison à Philippe Montanier après le clash qui a opposé le coach de l’ASSE aux supporters après la défaite à Rodez (1-2).

La tension ne retombe pas à Saint-Étienne. Après la défaite inquiétante de l’ASSE à Rodez (1-2), la soirée a quelque peu dégénéré entre Philippe Montanier et une partie des supporters stéphanois. Un échange tendu au coup de sifflet final, sur fond de colère grandissante autour des résultats et de la dynamique actuelle du club.

Le coach des Verts a notamment tenu à défendre son groupe, estimant qu’on pouvait reprocher beaucoup de choses à son équipe, mais pas un manque d’investissement ou de triche sur le terrain. Une sortie qui a divisé, mais qui a aussi trouvé un écho favorable chez certains observateurs. C’est notamment le cas de Patrick Guillou, qui a pris position dans les colonnes du Progrès. Sans détour, l’ancien défenseur de l’ASSE a livré une analyse particulièrement tranchante sur la prestation des Verts à Rodez et sur le fond du problème actuel.

Guillou donne raison à Montanier mais…

« Une équipe construite par algorithmes pour piétiner la Ligue 2 se fait tordre par une équipe de Rodez qui bosse avec trois bouts de ficelle (…) Le manque de révolte collective lacère la vue. À force de caresser le ballon, tout le monde s’endort », a-t-il d’abord lâché. Des mots forts, qui traduisent un profond agacement face à la prestation stéphanoise et à une équipe jugée trop passive dans les moments clés.

Mais Guillou est aussi revenu sur la polémique autour des propos de Philippe Montanier et du comportement des joueurs après la rencontre. « Philippe Montanier a raison, ses joueurs ne trichent pas. L’intention supposerait une forme d’intelligence. Ils sont authentiques. L’incapacité à se transcender est sincère. Le problème, ce n’est pas l’honnêteté, c’est le niveau », poursuit-il dans Le Progrès.

Une phrase qui résume parfaitement son analyse globale : pour lui, le problème de l’ASSE n’est pas une question d’état d’esprit, mais bien une limite sportive structurelle dans les moments décisifs. Guillou va même plus loin dans sa critique du projet de jeu actuel. « L’ASSE propose un football bio : sans additif, sans saveur et donc sans résultat », conclut-il avec une formule particulièrement marquante.

Une sortie qui ne devrait pas passer inaperçue dans un contexte déjà extrêmement tendu à Saint-Étienne, où chaque contre-performance rapproche un peu plus le club d’une fin de saison sous très haute pression. Entre frustration des supporters, débats sur les performances et lutte pour la montée toujours incertaine, l’ASSE avance désormais sur un fil avant son dernier match crucial.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2