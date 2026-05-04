Muet depuis trois matches avec l’ASSE en Ligue 2, Lucas Stassin (21 ans) continue pourtant de faire saliver plusieurs clubs de l’élite.

Le mercato n’attend même plus la fin de saison à Saint-Étienne. Alors que l’ASSE traverse une période compliquée sportivement, un dossier commence déjà à agiter les coulisses du club forézien : celui de Lucas Stassin. Malgré une série récente sans but sur les trois derniers matchs, l’attaquant belge de 21 ans continue d’attirer les regards de plusieurs clubs de Ligue 1. Et l’intérêt ne cesse de grandir.

La Ligue des Champions salutaire pour l’OL ?

À seulement 21 ans, Stassin représente un profil jeune, prometteur et déjà exposé, ce qui attire naturellement plusieurs clubs ambitieux. En France comme à l’étranger, son nom circule activement. Selon Média Foot, l’OL fait partie des clubs les plus attentifs à sa situation. Déjà mentionné dans une short-list offensive en avril dernier aux côtés de Matthis Abline, Stassin reste un profil suivi de près par les dirigeants lyonnais, qui cherchent à renforcer leur secteur offensif pour la saison prochaine.

Mais l’OL, loin de disposer de fonds illimités et qui attend une qualification en Ligue des Champions pour y voir plus clair, n’est pas seul sur le dossier. Le Stade Rennais serait également entré dans la course. Le club breton multiplierait les prises de contact et surveille attentivement l’évolution du joueur. Les deux formations de Ligue 1 apparaissent aujourd’hui comme les plus actives dans ce dossier, avec une stratégie claire : tenter de convaincre le joueur et son entourage avant même d’entamer des négociations directes avec l’ASSE.

Haise apprécie Stassin

Une situation qui place l’ASSE dans une position délicate. Car même si Lucas Stassin n’a pas encore pleinement explosé statistiquement sous le maillot vert, son potentiel reste très apprécié. Son profil complet, sa jeunesse et sa marge de progression en font un élément stratégique pour l’avenir du club… à condition de réussir à le conserver.

Tout dépendra désormais de la fin de saison stéphanoise et du projet sportif présenté pour les prochains mois. Une montée en Ligue 1 pourrait évidemment changer la donne. À l’inverse, un échec pourrait ouvrir la porte à un départ dès le prochain mercato estival. Dans un contexte déjà tendu, ce dossier ajoute une couche supplémentaire de pression sur un club qui joue une partie importante de son avenir dans les prochains jours.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2