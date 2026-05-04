À quelques jours de la réception du SC Amiens à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h), l’ASSE s’est privé d’un renfort très précieux.

La tension monte encore d’un cran à Saint-Étienne. À quelques jours du match décisif face à Amiens au stade Geoffroy-Guichard (samedi, 20h), l’ASSE entre dans une semaine totalement sous pression. Mais en interne, le club a pris une décision forte.

Une préparation sous haute concentration

Depuis ce lundi, les Verts ont lancé leur semaine la plus importante de la saison. Tout est désormais tourné vers ce dernier rendez-vous, avec un objectif clair : valider une montée directe qui échappe encore à l’équipe de Philippe Montanier.

La conférence de presse du coach, prévue jeudi, devrait donner le ton avant ce match couperet. Dans le même temps, le site officiel de l’ASSE assure que les entraînements se déroulent à huis clos toute la semaine. Une décision volontaire du staff pour couper l’équipe de l’environnement extérieur et maximiser la concentration du groupe.

Un choix fort qui fait débat

Mais cette mise à l’écart des séances ouvertes au public signifie aussi une chose : l’ASSE se prive volontairement du soutien direct des supporters lors des derniers ajustements avant Amiens. Un choix stratégique destiné à éviter toute pression supplémentaire et à préserver la sérénité du groupe… mais qui peut aussi couper les joueurs de l’élan populaire habituel dans ce type de rendez-vous. Dans une saison où le soutien du public a souvent été déterminant, cette décision interroge forcément.

Une montée en L1 sous haute tension

Tout le club est désormais suspendu au résultat de samedi soir. Une victoire sus conditions pourrait offrir un retour direct en Ligue 1, tandis qu’un faux pas ouvrirait la porte à une fin de saison beaucoup plus incertaine. Dans ce contexte, chaque détail de préparation prend une importance capitale, et les choix de Philippe Montanier sont scrutés de près. L’ASSE joue plus qu’un match : c’est une saison entière qui se joue en 90 minutes.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2